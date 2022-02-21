Вопрос дня: Чем вам запомнилась зимняя Олимпиада? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- С нашими фигуристками все было и огорчительно, и волнительно. Спорт - это не только кто как пробежал и на сколько прыгнул - тут же и психология. Камиле Валиевой досталась своя маленькая война. Девочка себя показала победителем. Говорят, что мы собрали меньший урожай золотых медалей. Но я всегда считал, что награды - ерунда. Главное - радость от воспоминаний.

Максим КАЛАШНИКОВ, писатель, футуролог:

- Олимпиада стала Играми строгого режима. И не только потому, что общий информационный фон был тревожным. Думаю, Игры себя изжили. Некогда они были хороши как замена горячей войны - такой яркий способ показать успехи страны. Ну вот Китай потратил 38 млрд долларов - и что? Олимпиада провалилась - из-за падения мирового интереса к ней. Из-за ковидных ограничений было совсем мало гостей. И лучше бы эти деньги пошли на индустрию будущего. 10 современных заводов можно было построить! Монреаль, столица Игр-1976, долги свои 35 лет выплачивал! Надо переносить соревнования в область реальных достижений, в новую урбанизацию.

Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации альпинизма:

- Я очень переживал за то, что по многим позициям, где мы лидировали, сейчас стали вторыми-третьими. Говорю о хоккее, биатлоне и фигурном катании. Нет, ребята в целом молодцы. Часто очень маленький разрыв был с лидером, чуть-чуть не хватало. Особенно обидно было, когда в мужской биатлонной эстафете вместо «золота» у нас оказалась «бронза» из-за промахов на последнем этапе. А поразило то, насколько мировое сообщество стало злым по отношению к нам - ну нельзя так относиться, это же спорт!

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации российских флористов:

- У меня было самое сильное переживание - Камила Валиева. Я смотрела ее последнее выступление, когда она падала, и думала: ну это же ребенок! Мне показалась, она такая домашняя девочка, и озвереть, собраться и заявить: «Я лучше всех!» - у нее не получалось. А вот за лыжников, особенно за Большунова, испытываю гордость.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран спецслужб:

- Игры в Пекине не стали таким праздником, каким должна быть Олимпиада - вот главное ощущение. Другие события наложились. И мы все грустим по спортивному потенциалу СССР - а его давно нет уже! Маленькая Норвегия взяла намного больше «золота», чем мы. Особенно обидно за хоккеистов. Так все забудут про былую мощь «Красной машины».