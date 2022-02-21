Даня очень умный, но может быть еще и ходячим!

Дане требуется дорогостоящая операция.

Данька похож на маленького Гарри Поттера: внимательный взгляд сквозь круглые очки, в умной голове - рой стихов и немалых для трехлетнего малыша знаний, плюс отлично подвешенный язык! А воображение такое, что уже сейчас говорят: вырастет писателем!

- Представляете, он сам придумывает для брата с сестрой новые концовки любимым сказкам, новые игры... – смеется мама.

Не слушаются парня только ноги. Причем с рождения. Диагноз: детский церебральный паралич. Поначалу форма была не очень тяжелая. И замечательная, любящая Данькина семья думали, что справятся сами. Папа с мамой сами делали массаж, помогали с лечебной физкультурой, твердили: «Мы в тебя верим!» и чуть ли не с помпонами чирлидеров скакали вокруг, когда мальчик начал сам передвигаться с тростями - «крабами».

- Мы были уверены, что справимся, и скоро Даня сам пойдет в школу – вздыхает мама. – Но в какой-то момент ноги вдруг затвердели, мышцы натянулись, и ходить стало нереально. Спастика такая сильная, что теперь сын не может ходить даже с опорой. Врачи говорят, что если сейчас не вмешаться кардинально, все навыки, с таким трудом наработанные нами ранее, будут потеряны.

Под словом «кардинально» имеется в виду операция СДР — селективная дорсальная ризотомия. Суть ее в том, что доктора надсекают нервные окончания спинного мозга, скованные тонусом мышцы расслабляются, и ребенок снова может ходить. Этот эффективный метод изобрели не так давно, но он уже отлично зарекомендовал себя и активно используется для лечения ДЦП во всем мире, в том числе и в России. Но, увы, пока не квотируется. То есть сделать подобную операцию можно, только если найдутся 375 626 рублей. Если же нет, добро пожаловать в инвалидное кресло! Бесплатная программа лечения включает длительное гипсование, надсечки на сухожилиях и, увы, никакой гарантии, что после всех мучений больной сможет встать на свои ослабленные долгой неподвижностью ноги.

- Мы бы не просили, – тяжело вздыхает мама. – Но пока у Дани есть шанс быстро справиться с осложнениями. Если операцию удастся провести, доктора обещают, что в школу он сможет пойти своими ногами, хоть и с тросточками. А он так мечтает об этом! Помогите нам, пожалуйста.

Беляевы – замечательная, любящая и крепкая, но многодетная семья, в которой работает только папа. Самим им не справиться. Поэтому мы присоединяемся к просьбе мамы - друзья, у малыша замечательная команда, и для того, чтобы он победил ДЦП, в ней не хватает только вас. Откликнитесь, пожалуйста!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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