Плакал и просил не убивать: задержанный на территории Ростовской области украинский диверсант рассказал о целях своей группы

Минобороны распространило кадры с горящими украинскими БМП по итогам ЧП на границе. Фото: Министерство обороны РФ

О подробностях боя российских пограничников и мотострелков с украинскими диверсантами военному обозревателю kp.ru Виктору Баранцу рассказал офицер штаба Южного военного округа (Ростов) подполковник Юрий Никифоров.

- Как вам стали известны детали этого боестолкновения?

- А у меня служба такая, - быть на связи с нашими погранцами. Вы про контрразведку ФСБ , надеюсь слышали… Ну а больше вам и знать не надо…

- И все же. Где и как удалось дать отлуп лазутчикам?

- Есть в нашей Ростовской области станица Митякинская. Это Тарасовский район. Рядом с ней – госграница с Украиной. Там и нес службу наш пограничный наряд. Об этом мне командир отряда рассказывал. Еще еле-еле светало, когда в высоких зарослях старой травы погранцы заметили две крупных группы «непрошенных гостей» с той стороны. Человек по 15 в каждой. А наших было трое. По связи доложили в штаб. По тревоге прибыло усиление. Но бой уже шел полным ходом. Вскоре на подмогу подоспели мотострелки из давно дислоцирующейся неподалеку части. Заваруха была крутая. Пальба гремела на всю округу. Когда у украинцев появились трупы и раненые, они позвали себе подмогу. Прибыли две или даже три БМП, их пулеметы прижали наших к земле. Они решили воспользоваться этим, чтобы погрузить в боевые машины раненых.

Одна «бээмпэшка» забрала нескольких и тут же смылась. Ну а две других наши гранатометчики разворотили. Кто из сидевших в них лазутчиков остался жив, унес ноги подальше от границы. Человек пять убитых бросили. Ну а еще одного наши погранцы где-то в норе нашли. Плакал и просил не убивать. Он все про своих и рассказал. То были две диверсионно-разведывательные группы. А БМП - из 54-й механизированной бригады оперативного командования «Восток».

По данным пресс-службы Южного военного округа, пятеро украинских диверсантов были убиты. Фото: Министерство обороны РФ

- Ну и что этот диверсант рассказал о цели вылазки?

- Целей у этих хлопцев было несколько. Разведать маршрут выдвижения их бронетехники к границе, уничтожение погранзаставы и подготовка нападения на нашу мотострелковую часть их механизированной группой. А еще – подрыв опор ЛЭП, газораспределительной и водонасосной станций. В общем, диверсант раскололся по полной.

- А еще что-нибудь интересное он сообщил?

- Сообщил. Что в этой 54-й бригаде бардак и моральное разложение. Офицеры открыто матерят Зеленского. А бойцы шутят: «Хоть бы русские побыстрее взяли нас в плен». Такой вот настрой. Но есть, говорит, и «отмороженные на всю голову нацики». У них руки чешутся «выпустить кишки москалям». Но эти почти все – с Западной Украины. Их вуйками называют.

- Потери в бою с нашей стороны были?

- Слава Богу. Обошлось без этого.

- А вот по данным Reuters, украинские военные отрицают информацию о попытке прорыва…

- А что вам еще эти брехуны, поющие под киевскую и американскую дудку скажут? Была бы моя воля, я бы им разрешил поговорить с пленным украинским воякой. Возможно, вы его скоро по телеку увидите. Хлопец много интересного может рассказать. Любопытный кадр. Уже даже радуется, что он остался жив и война для него закончилась. Хочет передать привет мамке…

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