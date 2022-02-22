Россия признала республики Донбасса. Главное из обращения Владимира Путина

В понедельник Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Фото: REUTERS

В понедельник Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Главы ЛДНР присутствовали при этом. Тогда же политики расписались на Договоре о дружбе и сотрудничестве с Россией.

За несколько часов до судьбоносного решения президент провел встречу с Советом безопасности. Обсуждали один единственный вопрос: признавать или нет. Все руководство страны согласилось, что Украина не готова решить проблему Донбасса по-хорошему, поэтому для защиты людей надо заявить о независимости республик.

Непосредственно перед подписанием документов Путин выступил перед гражданами с 40-минутным обращением. Глава страны объяснил, почему принял именно такое решение.

УКРАИНА ИМЕНИ ЛЕНИНА

- Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении, - начал президент.

Дальше Путин сделал солидный экскурс в историю, напомнив, как появилась Украина в нынешнем виде.

- Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, отторжения от неё части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал, - рассказал президент.

Путин напомнил, что союзным республикам «придали статус национальных государственных образований».

- Вновь задаюсь вопросом: зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали, да ещё и наделять республики правом выхода из состава единого государства без всяких условий? – по мнению главы страны, большевики заложили мину замедленного действия.

- В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами. Включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, которые буквально втиснули его в состав Украины. А сейчас благодарные потомки посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает. Но не нужно останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация! – грозно заявил президент.

По мнению Путина, гигантской ошибкой КПСС было принятие в 1989 году документа о национальной политики партии.

- Там были положения: союзным республикам принадлежат права суверенных государств; высшие органы власти республик могут приостановить действие решений союзного правительства на своей территории; каждая союзная республика имеет свое гражданство. Зачем в тех условиях понадобилось еще больше раскачивать страну? Еще за два года до развала судьба была предрешена, - заключил глава России.

- Распад исторической России под названием СССР на их совести, - обвинил он коммунистическую партию.

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ НЕ СЛОЖИЛАСЬ

Дальше Путин рассказал, как Украина воспользовалась нашей добротой в постсоветское время.

- Россия, находясь в 90-х годах в труднейшем положении, помогала партнерам по СНГ. В том числе украинским коллегам, от которых прямо с момента провозглашения независимости стали поступать многочисленные запросы материальной поддержки. И наша страна оказывала такую поддержку. По экспертным оценкам, которые подтверждаются простым подсчетом цен на наши энергоносители, объемов льготных кредитов, торговых преференции, которые Россия предоставляла Украине, общая выгода для украинского бюджета с 1991 по 2013 год составила порядка 250 млрд. долларов, - удивил президент.

Жалко, глава страны не предложил Киеву вернуть эти деньги. После заявления о «настоящей декоммунизации, это было бы уместно.

- Украинские власти предпочитали иметь права и преимущества, но без обязательств. Вместо партнерство получилось иждивенчество, - резюмировал Путин.

Дальше российский лидер напомнил о зарождении олигархической власти в Киеве. Одни группы приходили к власти, разыгрывая националистические карты, другие, притворяясь нашими друзьями.

- Получив посты они тут же предавали избирателей. Реальную политику проводили под диктовку радикалов. Власти пользовались тем, что простые люди не будут проявлять агрессию в отличие от радикалов. Устойчивой государственности не сложилось,- заключил глава страны.

Все это привело к майдану в 2014 году, а потом и к госперевороту. Американцы поддерживали путчистов - президент напомнил, что посольство США в Киеве тратило по миллиону долларов в день на содержание палаточного лагеря в центре города. В итоге, к власти пришли радикалы.

- Страшная трагедия произошла в Одессе – участников мирной акции заживо сожгли в Доме профсоюзов. Преступники до сих пор не наказаны. Их не ищут, но мы знаем их поименно. И все сделаем, чтобы их покарать, - пообещал президент.

ПРИДАНОЕ РАСТАЩИЛИ

- Спустя 8 лет Украина расколота. В 2019 году 6 млн. украинцев были вынуждены уехать за границу на заработки. 60 тысяч врачей уехало в период пандемии. С 2014 года тарифы на воду выросли на треть, на электричество – в разы, на газ - в десятки раз. Что случилось? Ответ очевиден: приданое промотали и растащили по карманам, - резюмировал Путин.

- Машиностроение, приборостроение, судо- и авиастроение или лежат на боку, или уничтожены вовсе. В 2021 году ликвидирован судостроительный завод в Николаеве, где первые верфи построили еще при Екатерине 2. Компания «Антонов» с 2016 года не выпустила ни одного серийного самолета. Газотранспортная система обветшала настолько, что эксплуатация вызывает риски. Понимает ли Украина, что их страна даже не на уровне политического протектората, а сведена до уровня колонии с марионеточным режимом?

- Бедность – это и есть западный цивилизационный выбор, - заключил российский лидер.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РОССИЯ НЕ НУЖНА

Закончив с прошлым и настоящим Украины, президент перешел к отношениям с НАТО. Путин напомнил, что последние несколько десятков лет военный блок подбирается к нашим границам. Теперь в доктрине даже написано, что Россия – один из наиболее вероятных военных противников.

- Так и хочется спросить: зачем? Зачем все это? Ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Ответ только один! Дело не в нашем политическом режиме и не в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна как Россия. В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении, - заключил глава страны.

- Мы предлагали разные форматы сотрудничества. Более того, скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита Билла Клинтона в Москву я спросил у него: как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО. Реакция внешне выглядела сдержанно. А как реально отнеслись к возможности – видно сейчас, - президент вспомнил начало своей карьеры в Кремле.

В конце обращения Путин заметил, что санкции против нас введут в любом случае. Если повода не будет, его придумают.

- Хочу прямо сказать: когда наши предложения остались без ответа, когда уровень угроз возрастает, мы имеем право обеспечивать свою безопасность. Киев снова хочет организовать на Донбассе блицкриг. Сформирована крупная войсковая группировка. День не проходит без обстрела, убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми не прекращаются. Конца и края нет. А цивилизованный мир предпочитает это не замечать, - заявил президент.

- Считаю необходимым принять давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими этими республиками. А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, - добавил он.