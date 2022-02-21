В ФСБ подтвердили ликвидацию пяти украинских диверсантов в России

В ФСБ России подтвердили ликвидацию пятерых украинских диверсантов на территории России. Они пересекли ее в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области, где были засечены пограничниками. Фото: REUTERS

В ФСБ России подтвердили ликвидацию пятерых украинских диверсантов на территории России. Они пересекли государственную границу в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области, где были выявлены российскими пограничниками.

- В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены, — подтвердили kp.ru в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что в пограничная застава запросила помощь у военнослужащих Минобороны, которые во время боестолкновения уничтожили две боевых машины пехоты (БМП), которые прорвались через государственную границу России и пытались прикрыть огнем украинских диверсантов.

В Минобороны заявили, что при защите границы от диверсантов российские военнослужащие не пострадали, а граница в этом и других потенциально опасных направлениях усилена.

Отметим, что ранее в пресс-службе народной милиции ДНР сообщалось о нескольких диверсиях со стороны Украины.

В районе донецкого аэропорта в понедельник днем произошел мощный взрыв. По информации ряда СМИ украинские диверсанты, а возможно и вражеские беспилотники наносят удары по складам с вооружением и топливом. Несколько снарядов повредили в Донецке две школы. Украинского диверсанта ликвидировали с бомбой на городском рынке. Он пытался установить взрывное устройство под торговыми рядами.

Подразделения ЛНР и ДНР продолжают поиски и ликвидации украинских диверсантов.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил на Совбезе России президенту Владимиру Путину, что один из диверсантов был взят в плен живым.

- За ночь 140 обстрелов, за последние дни все обстрелы шли по заранее определенным целям. В результате этих обстрелов со стороны Украины город Донецк на 90 % остался без воды, в 2/3 города Луганска нет газа. Есть погибшие среди мирных жителей. От разрыва снаряда на остановке общественного транспорта погиб шахтер, - отметил в своем докладе на Совбезе президенту министр оборон России Сергей Шойгу.

Шойгу также подчеркнул, что Украина готовит серьезные провокации с целью силового захвата Донбасса.