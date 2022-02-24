Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе.

Как отметил, российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация Украины. По его словам, российская сторона будет стремиться к демилитаризации соседнего государства.

В своей речи Путин подчеркнул, что Россия не может чувствовать себя в безопасности, а также развиваться и существовать с постоянной угрозой, которая исходит от Украины, назвав также неприемлемым освоение незалежной Североатлантическим альянсом.

Напомним, ранее в республиках Донбасса объявили эвакуацию мирного населения, а также всеобщую мобилизацию. Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин пообщался с жителями Донецка, узнав, как проходит мобилизация населения.