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Спорт24 февраля 2022 14:20

Сборная Китая на Олимпиаде в Пекине выиграла самое большое число медалей за всю историю зимних Игр

Спортсмены Поднебесной завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды
Источник:kp.ru
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На зимних Олимпийских играх в Пекине китайская сборная завоевала пять золотых и две серебряные медали в снежных видах спорта.

На зимних Олимпийских играх в Пекине китайская сборная завоевала пять золотых и две серебряные медали в снежных видах спорта.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зимняя Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля. Эти соревнования стали самыми успешными для принимавшей их страны за всю историю зимних Игр. Китайские спортсмены завоевали 15 наград: девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, добившись лучшего результата с момента участия в зимних Олимпиадах. Завершившиеся Игры открыли новые перспективы для развития спорта в Поднебесной, считают спортивные обозреватели издания «Жэньминь жибао».

Сильные на льду и слабые на снегу

Раньше Китай был силен в ледовых дисциплинах, но слаб в состязаниях по снежным видам спорта. Почти за 15 лет – начиная с зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити и заканчивая Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане – китайская сборная завоевала 13 золотых медалей. Двенадцать из них – в ледовых дисциплинах. Но на нынешних Олимпийских играх в Пекине спортсмены Поднебесной смогли переломить эту тенденцию. Национальная сборная завоевала пять золотых и две серебряные медали в снежных видах спорта.

Эти соревнования стали самыми успешными для принимавшей их страны за всю историю зимних Игр.

Эти соревнования стали самыми успешными для принимавшей их страны за всю историю зимних Игр.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участие в 35 новых дисциплинах

На Олимпиаде-2022 китайские атлеты впервые приняли участие в соревнованиях по 35 новым для своей страны дисциплинам. Всего же на Олимпиаде проводились состязания по 109 зимним дисциплинам. В состав сборной Китая вошли 177 спортсменов. Около 20% из них занимаются профессиональной подготовкой в ледовых и снежных видах спорта на междисциплинарной и межпредметной основе.

Более 300 млн китайцев занялись зимними видами спорта

Олимпиада вдохновила на новые достижения не только спортсменов, но и миллионы жителей Поднебесной. После того как Пекин был выбран в качестве места проведения Игр 2022 года, китайцы стали больше интересоваться зимними видами спорта. По данным Государственного статистического управления КНР, с момента успешной подачи заявки на проведение Олимпиады в Пекине и вплоть до октября 2021 года число жителей страны, занимающихся зимними видами спорта, достигло 346 миллионов человек. На коньки, лыжи и сноуборды встала примерно четверть населения Китая – 24% жителей. Таким образом, планы правительства Поднебесной по привлечению к зимним видам спорта 300 миллионов человек были успешно воплощены в жизнь. На катки и снежные склоны ходят целыми семьями, зимними видами спорта в Китае теперь занимаются и взрослые, и дети.

Олимпиада вдохновила на новые достижения не только спортсменов, но и миллионы жителей Поднебесной.

Олимпиада вдохновила на новые достижения не только спортсменов, но и миллионы жителей Поднебесной.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая женская Олимпиада за всю историю

Как отметил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, с глобальной точки зрения эпоху зимних видов спорта можно разделить на периоды до и после зимних Игр в Пекине. На Олимпиаде в Китае выступило самое большое число женщин-спортсменок за всю историю зимних Игр, а также прошло самое большое количество соревнований с их участием. Доля спортсменок на нынешних Олимпийских играх выросла до 45,4%, а доля их участия во всех 109 соревновательных видах составила 53%.

Число представительниц прекрасного пола на соревнованиях выросло благодаря тому, что Международный олимпийский комитет включил в программу зимних Игр 2022 года семь новых дисциплин. Среди них – два женских одиночных соревнования, четыре смешанные эстафеты и только одни мужские одиночные соревнования. Такое соотношение полностью отражает идею гендерного равенства в олимпийском движении.

Кроме того, в Пекине было разыграно рекордное число золотых медалей – 109 комплектов. Такого количества наград высшей пробы на предыдущих зимних Олимпийских играх еще не было.

Олимпийский Пекин