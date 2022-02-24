Сборная Китая на Олимпиаде в Пекине выиграла самое большое число медалей за всю историю зимних Игр

На зимних Олимпийских играх в Пекине китайская сборная завоевала пять золотых и две серебряные медали в снежных видах спорта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зимняя Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля. Эти соревнования стали самыми успешными для принимавшей их страны за всю историю зимних Игр. Китайские спортсмены завоевали 15 наград: девять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали, добившись лучшего результата с момента участия в зимних Олимпиадах. Завершившиеся Игры открыли новые перспективы для развития спорта в Поднебесной, считают спортивные обозреватели издания «Жэньминь жибао».

Сильные на льду и слабые на снегу

Раньше Китай был силен в ледовых дисциплинах, но слаб в состязаниях по снежным видам спорта. Почти за 15 лет – начиная с зимней Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити и заканчивая Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане – китайская сборная завоевала 13 золотых медалей. Двенадцать из них – в ледовых дисциплинах. Но на нынешних Олимпийских играх в Пекине спортсмены Поднебесной смогли переломить эту тенденцию. Национальная сборная завоевала пять золотых и две серебряные медали в снежных видах спорта.

Эти соревнования стали самыми успешными для принимавшей их страны за всю историю зимних Игр. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участие в 35 новых дисциплинах

На Олимпиаде-2022 китайские атлеты впервые приняли участие в соревнованиях по 35 новым для своей страны дисциплинам. Всего же на Олимпиаде проводились состязания по 109 зимним дисциплинам. В состав сборной Китая вошли 177 спортсменов. Около 20% из них занимаются профессиональной подготовкой в ледовых и снежных видах спорта на междисциплинарной и межпредметной основе.

Более 300 млн китайцев занялись зимними видами спорта

Олимпиада вдохновила на новые достижения не только спортсменов, но и миллионы жителей Поднебесной. После того как Пекин был выбран в качестве места проведения Игр 2022 года, китайцы стали больше интересоваться зимними видами спорта. По данным Государственного статистического управления КНР, с момента успешной подачи заявки на проведение Олимпиады в Пекине и вплоть до октября 2021 года число жителей страны, занимающихся зимними видами спорта, достигло 346 миллионов человек. На коньки, лыжи и сноуборды встала примерно четверть населения Китая – 24% жителей. Таким образом, планы правительства Поднебесной по привлечению к зимним видам спорта 300 миллионов человек были успешно воплощены в жизнь. На катки и снежные склоны ходят целыми семьями, зимними видами спорта в Китае теперь занимаются и взрослые, и дети.

Олимпиада вдохновила на новые достижения не только спортсменов, но и миллионы жителей Поднебесной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая женская Олимпиада за всю историю

Как отметил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, с глобальной точки зрения эпоху зимних видов спорта можно разделить на периоды до и после зимних Игр в Пекине. На Олимпиаде в Китае выступило самое большое число женщин-спортсменок за всю историю зимних Игр, а также прошло самое большое количество соревнований с их участием. Доля спортсменок на нынешних Олимпийских играх выросла до 45,4%, а доля их участия во всех 109 соревновательных видах составила 53%.

Число представительниц прекрасного пола на соревнованиях выросло благодаря тому, что Международный олимпийский комитет включил в программу зимних Игр 2022 года семь новых дисциплин. Среди них – два женских одиночных соревнования, четыре смешанные эстафеты и только одни мужские одиночные соревнования. Такое соотношение полностью отражает идею гендерного равенства в олимпийском движении.

Кроме того, в Пекине было разыграно рекордное число золотых медалей – 109 комплектов. Такого количества наград высшей пробы на предыдущих зимних Олимпийских играх еще не было.