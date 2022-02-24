Россию хотят лишить футбола

24 марта в Москве должен состояться стыковой матч между сборными России и Польши в рамках отбора на участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре Фото: EAST NEWS

Пресс-службы национальных федераций стран ЕС - Польши, Чехии и Швеции опубликовали заявления, в которых сообщили о недопустимости проведения отборочных игр на территории России:

«Мы ожидаем незамедлительной реакции ФИФА и УЕФА и выработки альтернативных вариантов относительно мест проведения игр плей-офф», - говорится в заявлении, подписанном генеральными секретарями всех трех федераций.

24 марта в Москве должен состояться стыковой матч между сборными России и Польши в рамках отбора на участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре. Тот, кто выиграет, поборется за итоговый выход на ЧМ с победителем встречи между Швецией и Чехией. Если российская команда пройдет Польшу, то второй матч также должен проводиться в России. Теперь футбольные чиновники будут решать, как реагировать на этот демарш. Кроме того, несколько европейских стран, очень озаботившихся судьбой Украины, потребовали от УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, проведение которого запланировано на «Газпром Арене» в Петербурге 28 мая 2022 года. Также УЕФА обсудит дальнейшее участие российских клубов в еврокубках. Решение должно быть принято 25 февраля.

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