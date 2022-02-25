Вопрос дня: Что дальше будет с незалежной?

Во многих городах, в том числе и Армянске (на фото), жители приветствовали колонны российской техники. В ответ слышали дружественное «би-би!» Фото: РИА Новости

Александр ЖИЛИН, глава Центра изучения общественных прикладных проблем:

- На Украине реальна угроза перерастания этого конфликта в партизанщину. Причем не только на западе республики. А с такими проявлениями бороться особенно сложно. Возникнет вопрос: как дальше надо удерживать территорию? Надо эффективно обеспечить оккупационный режим. Но сразу вопрос: какими силами это будут делать? Да, увы, не исключен вариант гражданской войны в соседней стране. Важно, что именно мы можем предложить привлекательного и кто те доверенные люди, которым можно поручить управление республикой на переходный период.

Николай СВАНИДЗЕ, журналист и историк:

- Это все очень грустно. И это все будет иметь сложные последствия...

Леонид КАЛАШНИКОВ, депутат Госдумы:

- В соседней стране начнется нормальная жизнь, с нормальными властями и законами!

Франц КЛИНЦЕВИЧ, экс-сенатор Совфеда РФ:

- После принятия решения Президентом России операция завершится взятием под контроль критически важных военных объектов. А также нейтрализацией тех, кто принимал решения по акциям в адрес мирных жителей Донбасса. Думаю, вскоре на Украине пройдут новые выборы. И наконец-то люди смогут выстраивать нормальную власть. Мы устраним многолетнюю опасность.

Петр ТОЛОЧКО, академик Национальной академии наук Украины:

- Ожидать комментариев от меня по данному поводу вряд ли стоит. Сейчас у нас в Киеве все спокойно. Ну, может, кроме того, что люди начали снимать денежки и активно запасаться продуктами и предметами первой необходимости. Пока нормально ходит транспорт. Поскольку я по специальности историк Древней Руси, то в который разу хочу напомнить, что мы все были едины. И произошли от единого корня. Наш разброд мне не нравился никогда. Если бы мы продолжали спокойно жить в добрососедстве, это было бы самое лучшее.