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Политика25 февраля 2022 10:27

Владимир Путин проводит заседание Совета Безопасности России 25 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

25 февраля 2022 года президент России Владимир Путин проводит заседание Совета Безопасности
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности России 25 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин проведет заседание Совета Безопасности России 25 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 февраля 2022 года Владимир Путин проводит совещание Совета Безопасности России. Сайт KP.ru ведет прямую трансляцию.

Ранее, 21 февраля 2022 года российский лидер провел внеочередное заседание Совбеза страны. На нем был поставлен вопрос о возможности признания независимости республик.

Выступающие единогласно выступили за официальное признание Донецкой и Луганской народных республик, несмотря на возможные "непростые последствия" и давление со стороны США и НАТО.

Позднее в своем видеообращении к россиянам Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. У российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории, Москва стремится к демилитаризации Украины, заверил президент.

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