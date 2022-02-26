Минобороны РФ: над городом Мелитополь установлен полный контроль

Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России за сутки развили успех на всех направлениях Фото: Александр КОЦ

- В течение ночи Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины. Установлен полный контроль над городом Мелитополь. При этом российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор еще раз подчеркнул, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

Группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил России за сутки также развили успех на всех направлениях: группировка войск Луганской Народной республики продвинулась на глубину до 30 километров и овладела населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино, а соединения и воинские части Донецкой Народной республики, наступая в направлении Новомайское, продвинулись еще на 6 километров, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

- Националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки, - отметил Конашенков.

В это время Следственные органы СК России оказывают помощь и поддержку прибывшим жителям ЛНР и ДНР.

В настоящее время все граждане, вынужденно покинувшие Донецкую и Луганскую народные республики, размещаются в пунктах временного содержания на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также в других регионах страны. Им оказывается всесторонняя помощь, в том числе медицинская и психологическая; люди обеспечиваются питанием, вещами первой необходимости. Для детей предусмотрели места в дошкольных учреждениях и возможность для организации учебного процесса.

Кроме того, следователи по поручению Председателя СК России принимают исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса для формирования на основании показаний потерпевших от действий украинских военнослужащих доказательственной базы.

БОЕВАЯ СВОДКА

На данный момент российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины.

Среди них: 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбито: 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов.

Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники. Силами Военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил.