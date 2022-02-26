В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 821 объекта военной инфраструктуры Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении 821 объекта военной инфраструктуры Украины.

"Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди поврежденных объектов значатся 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций, восемь военных катеров. Кроме того, российские военные сбили семь украинских боевых самолетов, семь вертолетов и девять БПЛА.

В ведомстве отметили, что группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продолжают развивать успех наступления.

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