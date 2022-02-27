Пожелай "вежливым людям" удачи в бою

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

13-й год бойцы Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил России стоят на передовой боевых рубежей России. Прямо сейчас спецназ проводит денацификацию Украины. 27 февраля ССО отмечает свой профессиональный праздник.

Формирование российских ССО началось в 2009 году, когда было сформировано Управление специальных операций, которое находилось в прямом подчинении начальника Генштаба России. Уже через три года Управление было преобразовано в Командование Сил специальных операций ВС РФ (КССО). Многие годы подразделение оставалось в тени, но тем не менее успешно выполняло боевые задачи. День рождение подразделений появился сравнительно недавно. Он связан с важнейшим событием в современном мире.

27 февраля 2014 года, спецназ ССО России провел операцию, которая навсегда войдет в историю Крыма, России и нашей армии. Тогда за считанные часы были взяты под контроль все стратегически важные объекты и разблокирован Верховный Совет Крыма. Тогда крымский народ дал спецназу ССО России красивое название "вежливые люди". Памятная дата была установлена Указом Президента России Владимира Путина № 103 от 26 февраля 2015 года.

Напомним, бойцы "вежливые люди" из ССО - элита армейского спецназа. Они подготовлены для выполнения разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных, контрразведывательных, партизанских, антипартизанских и многих других задач. Офицеры подразделения владеют различными военными специальностями, иностранными языками и могут дать фору любому Джеймсу Бонду.

Мы все помним подвиг 25-летнего старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который 17 марта 2016 года погиб в Сирии. Находясь в районе Пальмиры, офицер вызвал авиаудар на себя, когда попал в окружение отряда боевиков.

Давайте сегодня мысленно поблагодарим бойцов ССО за их неоценимый вклад в сохранение мира, безопасности и укрепление обороноспособности нашей страны, и пожелаем каждому из них удачи и победы в бою!

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