Военная спецоперация на Украине 27 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в режиме прямой онлайн-трансляции собирает последние новости о военной спецоперации России в Донбассе на 26 февраля 2022 года [обновляется] Фото: REUTERS

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 февраля 2022 года.

В воскресенье, 27 февраля, пошел четвертый день военной спецоперации России на Украине, которую Москва проводит по просьбе народных республик Донбасса. Сайт kp.ru следит за последними событиями и новостями, а также ведет прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, ранее в рамках вооруженной операции российские войска блокировали города Сумы и Конотоп в Сумской области. Подразделениями ВДВ с западной стороны был блокирован Киев и взята под контроль Чернобыльская АЭС. Кроме того, после ВС России установили контроль над городом Мелитополь, не встретив сопротивления.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен вступать в открытое противостояние с российскими военными. Вместо этого Запад объявил о введении санкций в отношении первых лиц российского государства. Так, под них попали президент и министр иностранных дел РФ Владимир Путин и Сергей Лавров, ограничения также распространились на ряд компаний и банков.

Прямая трансляция:

23:15 СБ ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине

23:07 Росавиация собщила о работе по организации вывоза россиян из стран Европы. График будет определен после уточнения необходимых объемов перевозки.

22:50 Боррель: Главы МИД ЕС договорились закрыть российским самолетам небо Евросоюза и поддержали отключение нескольких банков РФ от SWIFT

21:57 В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными двух населенных пунктов из систем залпового огня «Град»

20:53 Бастрыкин поручил возбудить дело после попадания снаряда на территорию Ростовской области. Снаряд, выпущенный с украинской территории, упал в слободе Кудиновка.

20:47 В Минобороны заявили о пытках украинскими националистами российских военных.

19:16 Еще девять украинских пограничников отказались проходить службу на территории Украины и перешли на территорию России, сообщили в ФСБ.

19:16 Украинский концерн "Укроборонпром" сообщил об уничтожении Ан-225 "Мрия" ("Мечта"). Это произошло в аэропорту Гостомель под Киевом. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье в Facebook концерна.

19:15 В ДНР заявили, что отступающие националисты из батальона "Азов" обстреляли из "Градов" населенный пункт Сартана

19:09 Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией в Белоруссии, но "пусть попробуют", это "хоть и маленький, но шанс".

19:06 Подразделения Народной милиции ДНР освободили уже 17 населённых пунктов, ранее находившееся под контролем подразделений ВСУ, заявил Басурин.

19:03 Вооруженные силы Украины обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" населенные пункты Нижнее Лозовое и Логвиново на территории ЛНР, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

18:12 МИД России опровергает начало переговоров РФ-Украина.

18:11 Глава СК РФ поручил расследовать факты использования фосфорных боеприпасов ВСУ под Киевом.

18:10 Комендантский час вводится на подконтрольной Киеву части Донецкой области с 17.00 до 8.00

18:07 Представитель Зеленского в конституционном суде Вениславский утверждает, что переговоры делегаций России и Украины начались, пишут украинские издания. При этом Маргарита Симоньян сообщает, что, по данным ее источника, переговоры еще не начались.

17:53 Советник главы офиса Зеленского заявил, что на Украине уже формируется иностранный легион

17:48 НАТО наращивает поставки Украине противовоздушных и противотанковых систем, заявил Столтенберг. НАТО не видит немедленной угрозы со стороны России.

17:20 Военные США не будут действовать в воздухе над Украиной, заявила постпред при ООН.

16:57 Минобороны России заявило, что в Мариуполе прибывшие из Львовской области штурмовые отряды "Правого сектора" (запрещен в России) терроризируют мирных жителей, размещают бронетехнику и артиллерию в жилых кварталах, используя местное население в качестве "живого щита". В Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды, под угрозой расстрела командиров пытаются остановить отступающие подразделения, убиты 4 офицера

16:43 Минобороны России: украинские военные, отчаявшись сдержать наступление российских войск, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель. По заявлению ведомства, украинские силы применяют снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 "Град", еще советского производства, притом что эти боеприпасы запрещены третьим протоколом Конвенции ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

16:37 Офис президента Украины подтвердил, что украинская делегация встретится с Россией для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Офис Зеленского утверждает, что встреча делегаций России и Украины в Белоруссии пройдет без предварительных условий

16:29 ВСУ начинают использовать более серьезное высокоточное оружие, частые обстрелы прифронтовых территорий прекратились, заявил глава ЛНР.

16:08 Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

15:30 Украинская делегация выезжает в Гомель на переговоры с РФ, сообщил белорусский политик. Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области, российская делегация едет на место, сказал ее руководитель Мединский. Россия готова проводить переговоры с Украиной с целью достижения мира в любое время.

14:55 Израильский премьер позвонил Путину и предложил посредничество в целях приостановки военных действий. Путин заявил Беннету, что Россия готова к переговорам в Гомеле, а Киев, проявляя непоследовательность, до сих пор не воспользовался возможностью.

14:43 Зеленский заявил, что поговорил с Лукашенко.

13:20 Россия готова к миру и прекращению кровопролития, заявил замглавы МИД РФ Руденко. Российской стороне непонятны мотивы, не позволяющие украинской делегации приехать в Белоруссию, ведь она удобна для всех, заявил Руденко.

12:54 Делегация РФ рассчитывает, что заявления Зеленского о желании мира — не пустые слова, сообщил Слуцкий.

12:20 Песков заявил РИА Новости, что Путин не планирует выступать с обращением.

12:04 Глава делегации РФ Мединский заявил, что представители России сегодня до 15 часов будут ждать подтверждения от Украины согласования встречи в Гомеле

11:46 Представителей Украины не будет в Гомеле на переговорах с РФ, заявил пресс-секретарь Зеленского.

11:34 Москва предупредила Киев, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом военной операции, приостанавливаться в связи с переговорами не будут, заявил Песков. Российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Гомеле возглавляет помощник президента РФ Мединский, скоро он сделает заявление.

11:13 Лукашенко заявил, что фиксировались случаи завоза оружия из Украины в Белоруссию. Он добавил, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь

10:30 Зеленский заявил, что знает о предложении начать переговоры с Россией в Белоруссии.

10:10 Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле, сообщил Песков.

9:10 Путин выразил особую признательность Силам специальных операций России, которые героически выполняют воинский долг в ходе операции на Украине (27 февраля празднуется День сил специальных операций).

9:05 Минобороны РФ: за прошедшие сутки ВС РФ блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Также к настоящему времени российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

7:35 Взрыв на нефтебазе в городе Ровеньки произошел из-за применения ВСУ ракетного комплекса "Точка-У". Об этом сообщили в ЛНР.

04:55 В ЛНР заявили о 10 обстрелах территории республики украинскими военными

04:22 Посольство КНР в России заявило, что реальной угрозой для мира являются США

03:15 Куба осудила США за попытки приблизить НАТО к границам России

02:00 Запад намерен отключить ряд российских банков от SWIFT и помешать ЦБ использовать валютные резервы

01:58 США: санкции, введенные Америкой за неделю, затронули 10 крупнейших российских финансовых институтов. Под их контролем находится порядка 80% активов банковского сектора России

01:10 Все банки РФ, которые уже попали под международные санкции, а также при необходимости и другие банки в РФ будут отключены от SWIFT, заявили в Кабмине ФРГ

01:04 Россия закрыла свое воздушное пространство для Латвии, Литвы, Словении и Эстонии, заявили в Росавиации

00:21 Страны Евросоюза планируют закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщило немецкое телевидение

00:07 Франс Пресс: Франция объявила о новых ограничениях для России, в том числе по SWIFT

00:05 Лукашенко обсудил с Макроном российско-украинский конфликт

00:01 Главы США, Франции, Германии, Италии, а также глава Еврокомиссии до конца дня обсудят вопрос об отключении России от SWIFT. Об этом сообщает Handelsblatt.

26 февраля 2022 года

23:58 Источники в США сообщили, что от SWIFT могут отключить не всю Россию, а отдельные банки

23:47 Украинская «Оппозиционная платформа-За жизнь» призывает Киев и Москву скорее начать переговоры

23:45 Глава Крыма Аксенов: Российские военные уничтожили украинскую дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Смотрите Военная операция на Украине 26 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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