В Калужской области поймали террориста с бомбой

Задержанный дал признательные показания. Принимается процессуальное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службой безопасности России предотвратили теракт на одном из объектов, где несут службу сотрудники полиции Калужской области.

- В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из стран Средней Азии, осуществлявший его подготовку к теракту по указанию боевиков запрещенной в России МТО "ИГИЛ"*, - сообщили в ФСБ России.

В тайнике рядом с арендованной квартирой мигрант хранил взрывчатку и поражающие элементы к ней. В мобильном телефоне у иностранца обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения.

- Задержанный дал признательные показания. Принимается процессуальное решение, - отметили в ФСБ России.

Отметим, что в ряде регионов России продолжаются профилактические мероприятия с нелегальными мигрантами.

Они начались сразу после заявлений Следственного комитета об увеличении доли тяжких преступлений (33,5 тысячи за 2021 г.) среди мигрантов, сообщений полиции о росте на 6 % среди них преступности и заявления главы МВД России Владимира Колокольцева на коллегии о том, что 180 000 иностранцев, которые "стали угрозой общественному порядку" необходимо закрыть въезд в страну.

Участковые устанавливают мигрантов с поддельными документами и по отметкам в документах выходят на граждан, которые занимаются фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учет.

Задержаны уже несколько человек, которые занимались постановкой мигрантов на учет за вознаграждение, заведомо зная, что проживать они там не будут.

Одновременно идет оперативная работа с теми арендодателями, которые устраивают "резиновые квартиры" в многоквартирных домах.

Отметим, что системно решить проблему перенасыщения трудовыми мигрантами региона решился только губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он ограничил список профессий, по которым могут работать гости из республик СНГ.

* Запрещенная в РФ организация