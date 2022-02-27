ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, который готовили по указанию ИГИЛ* Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Калужской области, который планировали осуществить по указанию боевиков ИГИЛ*.

«Предотвращен террористический акт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов Калужской области. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских стран, осуществлявший его подготовку по указанию боевиков запрещенной в России МТО ИГИЛ*», - приводит «Интерфаксу» заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, в тайнике, расположенным вблизи от арендованного задержанным места проживания, были изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, а также обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы. В ФСБ также заявили, что в мобильном телефоне задержанного нашли переписку с членами террористических структур, «изобличающая его преступные намерения».

Напомним, накануне ФСБ сообщила о предотвращении теракта в храме в Крыму. Как писал сайт kp.ru, были задержаны шесть подозреваемых.

*ИГИЛ - запрещенная в РФ организация.