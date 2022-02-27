«Россию невозможно загнать в вакуум»: что депутаты Госдумы от «Единой России» думают о влиянии новых санкций на нашу жизнь?

США, Япония и ряд стран Европы ввели против России новые «адские» санкции. Фото: REUTERS

США, Япония и ряд стран Европы ввели против России новые «адские» санкции. Причем, объявляют их практически не останавливаясь, в режиме нон-стопа. Чем это грозит стране? Эксперты напоминают, что Россия не первый год проводит политику импортозамещения, что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день.

«ЭКОНОМИКА СПРАВЛЯЕТСЯ С ВЫЗОВАМИ»

«Основные сервисы сейчас работают бесперебойно – граждане могут снять необходимые наличные со своих счетов, - отметил Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи (партия «Единая Россия»). - Кроме четырех банков, попавших под санкции, в остальных банках все сервисы, в том числе завязанные на Apple Pay и Google pay, работают».

Депутат Госдумы отметил, что в 2015 году западные коллеги спрашивали, зачем вы создаете альтернативу Swift? Но сегодня мы видим как эффективно может быть применена и уже работает внутренняя система межбанковских сообщений. Она способна эффективно заместить Swift. Наши граждане внутри страны могут также продолжать себя чувствовать комфортно и безопасно.

Вчера в сетях активно распространялись слухи, что нужно отключить обновления на устройствах Apple. Но напомним, что Apple – одна из компаний, которая работает в рамках закона о «приземлении» иностранных платформ в нашей стране. Компания выполнила все условия. У них есть юридические лица и офис в России, которые отвечает за цифровые сервисы и гаджеты. Российский офис Apple, по данным эксперта, не подтверждает какие-то алармистские решения, которые распространялись вчера в сети.

«Еще раз хочу подчеркнуть, все основные сервисы на территории нашей страны работают, и граждане могут ими пользоваться, - отмечает Антон Горелкин. - Валютные скачки кратковременны и курс будет стабилизирован. Валютные спекулянты будут сейчас на этом зарабатывать, стимулируя панику. А решения, принятые на эмоциях, всегда неправильные».

При этом эксперт отмечает, что санкции Евросоюза и США – это, конечно, большой вызов нам всем. Но и это открывает нам новые возможности. Как вы помните, еще в 2014 году президент Обама говорил, что российская экономика разорвана в клочья. Но сегодня уже, через 8 лет, она не то что не разорвана, она стабильно и эффективно справляется с новыми вызовами. Сейчас для нас это возможность нарастить объемы отечественных разработок. Россия – это большой перспективный рынок и иностранный бизнес заинтересован оставаться и работать на этом рынке. Да, какие-то производственные цепочки с западными странами могут прерываться, но есть большой пул дружественных нам стран, но мы выстроим новые экономические отношения, и продолжим развиваться.

«Перефразирую фразу Булгакова: кризис исключительно в головах. Панические настроения сейчас неуместны – российская финансовая система стабильна и обладает колоссальным запасом прочности, но к сожалению, вынужден констатировать, что большинство западных политиков застряло в своих взглядах на миропорядок где-то в прошлом, на рубеже 80 - 90-х годов», - сообщил Антон Горелкин.

«ДЕНЬГИ ВЫДАЮТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ»

Правительство и Банк России принимают все меры для экономической и финансовой стабильности. В частности, для того, чтобы банки, попавшие в санкционный список, смогли перестроиться и продолжить свою работу.

«Все ресурсы у Банка России для этого есть. Предполагаем, в ближайшее время все те проблемы, о которых говорят клиенты сегодня, будут решены. В остальных банках ситуация стабильна, операции проводятся в плановом режиме и люди могут снимать наличные, - говорит член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству (партия «Единая Россия») Алексей Говырин. - Подчеркну, все средства клиентов, в том числе в иностранной валюте, во всех банках, включая те, что попали под санкции, сохранены и могут быть выданы в любой момент. Все необходимые меры для обеспечения безопасности вкладов приняты, и здесь крайне важно не допустить никакой паники».

Поясним, что Swift – международная система передачи информации и совершения платежей. Это не банк, это банковский мессенджер, который позволяет обмениваться платежам между различными банками. Все развитые страны имеют свои национальные платежные системы, в том числе, и Россия. С 2014 года Банк России запустил свою систему передачи финансовых сообщений о всех внутрироссийских операциях. И по сути сегодня бОльшая часть платежей на территории нашей страны осуществляется через эту национальную систему, без использования Swift. Поэтому отключение от Swift точно не приведет к каким-либо перебоям в финансовых транзакциях внутри страны. С другой стороны, это может подстегнуть увеличение популярности рубля как международной платежной валюты.

«Между тем, многие предприятия обеспокоены возможным ростом ключевой ставки, которая может увеличить кредитные ставки, и соответственно снизить возможные инвестиции в развитие и экономику нашей страны, - резюмирует депутат Госдумы. - Сегодняшняя ситуация наоборот является хорошей основой не только для продолжения финансирования текущей деятельности, но и новых инвестиционных проектов. У нашей страны достаточно накопленных ресурсов, которые должны быть вложены в развитие нашей экономики, развитие экспортного потенциала малого и среднего бизнеса в страны Азии, Латинской Америки, Африки. Правительство принимает необходимые решения, для того, чтобы подстегнуть рост инвестиций в нашей стране. Любые санкции для нас в долгосрочной перспективе - это новая возможность увеличить темпы роста и конкурентоспособность нашей экономики».