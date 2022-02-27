Сможем ли мы расплатиться банковской картой, если Россию отключат от системы SWIFT: отвечаем на главные вопросы

Как заверяют в Центробанке, отключение нашей страны и от SWIFT, и от VISA/MasterCard на операциях внутри страны никак не отразится Фото: Артем КИЛЬКИН

Похоже, самые мрачные предсказания начинают сбываться. Пусть не полностью, но частично. Германия и Венгрия до последнего отказывались отключать Россию от системы SWIFT. Но в пятницу венгры, а в субботу немцы объявили: они больше не против. Таким образом, все страны Евросоюза выступают за отключение российских банков от системы международных денежных переводов. А в воскресенье и сама система SWIFT объявила о том, что готовится отключить российские банки.

Сразу маленькая ложка меда в бочке дегтя: речь не идет о полном отключении. По крайней мере, в заявлении системы SWIFT говорится о том, что она готовится отключить те банки, которые попали под санкции. Причем без конкретики - идет ли речь про все "подсанкционные" финансовые организации или только про часть из них. А в ночь на 27 февраля Евросоюз, США, Канада и Великобритания выпустили совместное заявление о новых санкциях, в котором тоже говорится об отключении "отдельных" российских банков от SWIFT. Впрочем, в правительстве Германии разъяснили, что «в случае необходимости» от системы отключат не только попавшие под санкции, но и другие российские банки.

Отвечает на главные вопросы о системе SWIFT и о том, чем нам грозит отключение.

Что такое SWIFT?

- SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. Таких систем в мире несколько. Но эта самая большая. Как объясняют финансисты, это своего рода «мозг» всей мировой банковской системы. Он нужен для того, чтобы банки могли быстро и безопасно переводить деньги друг другу. Системой пользуются 11 тысяч банков в 200 странах. Российские банки входят в первую тройку по количеству операций.

В чем могут заключаться санкции?

Проблемы возникнут у тех компаний, которые держат счета банках, попавших под санкции и работающих в сфере внешнеэкономической деятельности (то есть, они что-то экспортируют или импортируют). Получается, они не смогут отправлять деньги своим контрагентам. Но, как утверждают эксперты, эти трудности преодолимы.

Во-первых, отправлять деньги будет можно, просто переводы станут идти дольше. Во-вторых, банки смогут работать через тех или иных посредников. Например, те банки, которые под санкции не попадут. В-третьих, есть альтернативные банковские системы. Не такие большие, как SWIFT, но есть.

Что будет, если отключат полностью?

Раньше этот сценарий казался маловероятным. Потому что подобных прецедентов в истории еще не было. Но сейчас нельзя исключать и его. Тогда удар по экономике и финансовому сектору будет сильным. Придется договариваться о посредничестве с иностранными банками — например, из стран-союзников. Чтобы вести внешнюю торговлю через них. Это будет немного удорожать процесс и делать его более медленным.

Как это отразится на наших кошельках и пластиковых картах?

Этими санкциями нашу страну пугают уже несколько лет. За это время мы успели построить аналоги международной финансовой инфраструктуры: и платежную систему «Мир» (как замена VISA и MasterCard), и Систему передачи финансовых сообщений (как замена SWIFT), и Система быстрых платежей (как замена розничным транзакциям с помощью переводов по номеру телефона). Есть альтернативные системы, которые подстрахуют в случае необходимости и смягчат удар. Как заверяют в Центробанке, отключение нашей страны и от SWIFT, и от VISA/MasterCard на операциях внутри страны никак не отразится. Можно будет снимать деньги с карты, расплачиваться «пластиком» в магазинах, переводить деньги другим людям.

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