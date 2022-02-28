Чего на самом деле хотят женщины: 5 необычных и беспроигрышных идей для подарка на 8 марта

Попытайтесь удивить свою даму подарком на 8 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Знаете, за что я не люблю праздники 23 февраля и 8 марта? За кучу бессмысленных подарков, коими одаривают друг друга представители как противоположного, так и своего собственного пола. Причем, как на работе, так и дома. Давайте честно признаемся, очередная кружка с надписью «Самому мужественному мужчине» или «Тебе единственной» - это моветон и самая ненужная вещь на свете. То же касается и всяких визитниц из кожзама, рюмочек, брелоков и т. д. Мужчины, несколько дней назад пополнившие свои коллекции трусов-носков-туалетных вод, не дадут соврать.

Впрочем, впереди женский праздник, а значит пришла пора всенародного квеста «найди подарок к 8 марта». Уверена, что безделушки снова будут в топе рейтинга, но если вы хотите понять, чего хотят женщины, то вот вам поражающий своей оригинальностью совет: цветов, внимания, заботы и хороших впечатлений. Всего этого нам очень не хватает!

По итогам опроса родственниц, подруг и знакомых я определила пять самых желаемых подарков к празднику.

Одним днем

Путешествие длиной в выходной. Идеальный способ вырваться из будничной суеты, оставить готовку и набраться новых ощущений. Выбор есть всегда – усадьба, заповедник, ферма, где рады гостям, даже соседний город. Неважно, машиной, автобусом или электричкой. Главное, чтобы было настроение и вкусняшки. Не самый затратный подарок, зато запомнится надолго.

Отдых в СПА может стать прекрасным подарком. Фото: Shutterstock

Спа, массаж и все такое

Если поездки вашей даме претят, то подарите ей отдых-релакс. Мало, кто откажется от приятных для тела спа-процедур, сауны и плавания в бассейне.

Правда, тут есть одно но. СПА-салоны сейчас открыты на каждом углу, но вот качество услуг в большинстве из них оставляет желать лучшего. Поэтому к выбору такого подарка отнеситесь серьезно. Поговорите со знакомыми, почитайте отзывы. И только потом платите.

Активный отдых - наше все

Спортивный досуг – настоящий праздник для души и тела. А если еще и всей семьей или с компанией друзей, что может быть лучше? Но это, конечно, при условии, что та, кому предназначен подарок, любит активный отдых. Лыжи, сноуборд, снегоходы, катание на собаках, лошадях и т.д. Все это сейчас доступно чуть ли не в каждом городе (а уж в селе и подавно). Нужно поискать в интернете, соориентироваться по цене и забронировать время. А если во время катания, вы элегантно преподнесете даме букет цветов, то это будет как минимум романтично.

Билет на балет

Отметить праздник культпоходом - тоже желанная идея. Только не в кино! Это банально. А вот одарить даму билетом на хороший спектакль или концерт будет прекрасным подарком. Это еще и лишний повод нарядиться, выйти в свет, людей посмотреть и себя показать.

Цветы

Отдельная тема для разговора. Они, безусловно, необходимы как атрибут женского праздника. Но в большинстве случаев мужчины покупают их утром 8-го, по дороге в магазин за шампанским и тортом. К этому времени в цветочных лавках трудно найти безупречные букеты. Обычно покупают тюльпаны, которые осыпаются на третий день.

Отсюда совет: хотите порадовать даму красивым букетом - не экономьте. Закажите доставку, выбрав заранее оригинальное оформление. Пусть это окажется маленькая корзинка с крохотными нежными бутончиками, но это будет гораздо оригинальнее пяти тюльпанов из цветочного в соседнем доме. А вашей даме не придется кривить сердцем, благодаря за банальный презент.

Хотите порадовать даму красивым букетом - не экономьте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые нежеланные презенты

Рейтинг анти-подарков от клинического психолога Юлии Кочетовой

1 место: Мягкие игрушки

Во-первых, это сборники пыли, которые могут вызывать аллергию. Во-вторых, оригинальностью такой подарок тоже не отличается и порадовать вряд ли сможет.

2 место: Кухонная техника и утварь

Если, конечно, хобби вашей дамы готовка, то подарок будет уместен. Но, если это не так, стоит обойти стороной такие «подарки c намеком». Кстати, к ним же относятся крема от морщин, чай для похудения и т. д.

3 место: Сувениры (вазочки, брелоки, статуэтки и т. д.)

Чаще всего их судьба решена заранее – такие презенты либо пылятся на полке в шкафу и не приносят никакой радости, либо передариваются другим.

4 место: Парфюм и белье

Если вы угадали с размером и ароматом (например, увидели какой флакон с парфюмом уже заканчивается), то все нормально. А если нет? Лучше не рисковать и подарить, например, подарочный сертификат.

5 место: Наборы для душа и средства личной гигиены

Вообще не вариант для подарка. Ведь женщина в любое время может приобрести себе подобные вещи сама и по своему вкусу.

6 место: Дешевая бижутерия

Тут и объяснять нечего. Но если женщина любит подобные вещи, можно поискать на просторах интернета недорогие, но качественные современные украшения ручной работы.

7 место: Сладости (конфеты, шоколад и т. д.)

Слишком скучно и тривиально.

Украшения - вне конкуренции

По просьбе KP.RU эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова проанализировала опросы разных сайтов и интернет-магазинов. И выяснила, спрос на какие товары сильнее всего вырос перед Международным женским днем.

«Сбермегамаркет»: Ювелирные изделия, подарочные сертификаты, электроника.

«Авито»: Ювелирные изделия, косметика, подарочные сертификаты.

«Wildberries»: Мягкие игрушки, сладости, косметические наборы и духи.

Получается, в противовес советам специалистов (см. «Самые нежеланные презенты») спрос на банальные подарки не уменьшается. По данным крупных российских интернет-магазинов, по сравнению с январем число заказов косметических наборов для ухода за кожей и волосами в феврале выросло на 97%, духов – на 59%. Спрос на мягкие игрушки увеличился на 48%, а хитами продаж стали плюшевые котики и мишки.

Спрос на фигурный шоколад и вовсе подскочил на 342%. А на шоколадные конфеты, которые мужчины часто приобретают в подарок представительницам прекрасного пола – на 67%.

Растет интерес покупателей и к так называемым стабилизированным цветам, которые неи увядают (+171%), а также букетам из сухоцветов (+92%), которые можно приобрести заранее и избежать длинных очередей в цветочные магазины.

А еще серьезно выросли покупки техники. По сравнению с январем, спрос на ноутбуки прибавил 56%, на смартфоны - 35%.

А на работе погулять?

Вот где настоящее раздолье, так это в офисах! Как выяснили аналитики портала SuperJob, в нынешнем году корпоративов на 23 февраля и 8 марта – в полтора раза больше, чем в 2021-м. Пандемия отступает, освобождая место празднику.

43% российских компаний устраивают корпоративы на «гендерные праздники»

23% проводят отдельные корпоративы и на 8 марта, и на 23 февраля

12% объединят праздники в одно мероприятие,

4% провели корпоратив только на День защитника Отечества,

4% устроят его только на Международный женский день.

45% компаний отмечать «гендерные праздники» не планируют.

По данным SuperJob.ru. Опрошено 1000 менеджеров по персоналу и других сотрудников кадровых служб со всей России.

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