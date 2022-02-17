Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарки к 8 марта и 23 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приближаются одни из самых долгожданных праздников в году - День защитника Отечества и Международный женский день. Это отличная возможность порадовать своих родных и близких. Ведь для многих подарок - это, прежде всего, знак внимания и возможность выразить свои чувства.

При этом аналитики "Яндекс.Рекламы" сообщают, что подарки к 8 марта россияне планируют покупать чаще, чем к 23 февраля. Так, среди опрошенных подарки к Международному женскому дню будут покупать 90% мужчин и 66% женщин. На 23 Февраля подарки готовят 39% и 85% соответственно.

Большинство граждан планируют подарить на главный женский праздник подарки своим мамам (48% мужчин и 77% женщин), каждый третий родитель порадует дочь на 8 марта, а каждый четвертый – сына на 23 февраля.

Фото: Графика: Яндекс

Сообщается, что участники опроса готовы потратить на подарки от 4000 до 6500 рублей. Большинство опрошенных планируют выбирать подарки онлайн. Среди преимуществ онлайн-покупок люди чаще всего отмечают удобство, а также возможность почитать отзывы о товарах.

Фото: Графика: Яндекс

"Электроника и техника - одни из самых популярных подарков к праздникам. Так, в прошлом году за неделю до 23 Февраля количество запросов о гаджетах выросло на 7% по сравнению неделей ранее, перед 8 Марта - на 12%. Также перед 8 Марта люди чаще искали в Поиске Яндекса малую бытовую технику", - рассказывает Виктор Грязнов, бизнес-партнер индустрии "Ритейл, Бытовая техника и электроника".

Отмечать "гендерные" праздники россияне хотят дома или в гостях. При этом 28% опрошенных планируют заказать доставку готовых блюд к 23 Февраля, а 32% - к 8 Марта. Также, по данным исследования, 24% женщин-респондентов планируют провести 8 Марта в салоне красоты.

Фото: Графика: Яндекс

Существует множество традиционных подарков – от цветов и конфет до туалетной воды и алкогольных напитков. Но согласитесь: по-настоящему близкого человека иногда хочется приятно удивить чем-то оригинальным!

"Комсомольская правда" подготовила проект "Необычные подарки", который поможет вам сделать праздники яркими и незабываемыми.