Западные СМИ купились на очередной фейк: Украинская пропаганда выдает донбасских беженцев за своих

Видео вызывает целую бурю эмоций даже у толстокожих и циничных журналистов. Сдержать скупую мужскую слезу крайне сложно

Пока российские войска с хирургической точностью вырезают нацизм из Украины, местные пропагандисты заходят с другой стороны. Вываливают десятки фейков, выдавая их за свежие кадры и переворачивая в свою сторону.

В сети разлетается видео, где мужчина прощается с дочерью и женой возле автобуса. В описании говорится, что это видео от 25 февраля. Якобы доблестный украинский воин отправляет семью в тыл, а сам пойдёт на фронт бороться с восточными ордами, которые двинулись на свободную Украину. И все это сопровождается плачем со всех сторон.

Видео вызывает целую бурю эмоций даже у толстокожих и циничных журналистов. Сдержать скупую мужскую слезу крайне сложно.

Ролик разлетелся по социальным сетям и средствам массовой информации. Отметился даже лондонский The Times, на сайте которого просмотры уже перевалили за миллион. Среди комментаторов даже отметился известный французский философ Бернар-Анри Леви - он написал страстные слова о храбрости и несгибаемости украинских борцов за демократию.

Только проверить откуда взялось это видео и когда снято, ни комментаторы, ни журналисты не удосужились. А на самом деле снята трогательная сцена в… Горловке. То есть Донецкой республике. Выложил в сеть этот ролик еще 21 февраля мэр Горловки Иван Приходько. «Трогательный момент со слезами на глазах: глава семейства провожает жену и дочь», написал оне у себя в телеграмм канале.

«Сегодня мы стали свидетелями трогательного прощания главы семейства с женой и дочерью, которых он провожал в Россию. Мужчина, оставшийся в городе, чтобы с оружием в руках защищать Республику от ВФУ, со слезами на глазах провожал свою семью в Россию в надежде на скорую встречу и на то, что на земле Донбасса установится прочный и вечный мир!», - отметил градоначальник.