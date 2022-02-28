Военная спецоперация на Украине 28 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция

Самые главные новости о спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 февраля 2022 года.

Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предполагающую созыв специальной сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Всемирной организации по ситуации на Украине. В поддержку резолюции проголосовали 11 членов Совбеза, против высказалась Россия. Три страны, в том числе Китай, воздержались.

Европейский союз намерен предоставить Украине боевые самолеты, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также пояснил, что такое решение было принято в рамках оказания стране военной помощи.

Главы МИД 27 стран Европейского союза согласовали отключение нескольких российских банков от системы SWIFT. Кроме того, новые санкции ЕС в отношении РФ заморозят примерно половину финансовых резервов России, добавил Боррель.

Тем временем, два населенных пункта Луганской народной республики обстреляны из реактивных систем залпового огня "Град" вооруженными силами Украины. Речь идет о населенных пунктах Нижнее Лозовое и Логвиново, по ним было выпущено около 80 и 40, снарядов соответственно.

Минобороны РФ заявляет о применении украинскими националистами пыток и издевательств к захваченным в плен российским военным. В ведомстве отметили, что истязания, которыми подвергаются российские военнопленные, сопоставимы с теми, которые практиковали фашистские захватчики во время Великой Отечественной.

Переговоры России и Украины, которые должны пройти в белорусском Гомеле, еще не начались. Член конституционной комиссии республики Белоруссия Юрий Вознесенский на Радио «Комсомольская правда» подтвердил, что они должны пройти на пограничном пункте пропуска – на нейтральной полосе.

Прямая трансляция:

13:07 У подавляющего большинства россиян есть близкие, живущие на Украине, но они не знают реального положения дел или становятся жертвами украинских пропагандистов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:29 В штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль поселка Старомарьевка

11:46 Бастрыкин потребовал фиксировать доказательства преступлений украинских националистов против мирного населения, заявили в СК.

11:27 Украинская делегация прибыла к месту переговоров, передает корреспондент РИА Новости.

10:39 СК РФ наладил прямой контакт с правоохранительными органами Донбасса.

10:30 Представитель "Слуги народа" Кравчук заявила, что украинская делегация летит на польском вертолете, переговоры начнутся в течение часа-полутора.

10:06 Минобороны России: российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Российские силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС.

10:05 Приезд украинской делегации на переговоры ожидается в ближайшие полтора-два часа, сообщил Мединский. Россия заинтересована в том, чтобы выйти на договорённости с украинской делегацией "как можно быстрее".

9:18 Мобилизационная кампания в ДНР приостанавливается, сообщил Пушилин.

8:40 Площадка для переговоров России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций, заявили в МИД Белоруссии.

8:05 Бастрыкин поручил следователям фиксировать факты пыток пленных со стороны украинских военных, расследовать их в рамках уголовных дел.

06:45 На рынке Forex доллар торгуется около 113,5 руб, а евро - 127 руб. Это исторический максимум, сообщает Bloomberg.

06:16 Белый дом: Байден в понедельник обсудит с союзниками ситуацию на Украине

05:16 Евросоюз ввел запрет на операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России

04:07 Кипр закрыл авиасообщение с Россией

03:40 Власти Австралии ввели санкции в отношении президента России Владимира Путина, а также других высших должностных лиц РФ с 28 февраля, об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

03:14 Глава Еврокомиссии высказалась за вступление Украины в состав Европейского союза

02:30 ОБСЕ завершила эвакуацию большей части состава своей Миссии на Украине, ее наблюдатели в Донецке и Луганске ожидают эвакуацию через территорию России.

02:07 Центробанк запретит российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов

01:20 МИД России заявил, что ООН не может обеспечить прилет делегации РФ с Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву

00:14 "Аэрофлот" приостанавливает все полеты в Европу с 28 февраля, сообщили в авиакомпании.

23:15 СБ ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине

23:07 Росавиация сообщила о работе по организации вывоза россиян из стран Европы. График будет определен после уточнения необходимых объемов перевозки.

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