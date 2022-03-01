Что нам нужно для достижения мира с Украиной?

В понедельник начались переговоры российской и украинской делегаций Фото: Shutterstock

Роман ВИЛЬФАНД, научный директор Гидрометцентра:

- Нужно научиться слышать друг друга. У меня горечь от того, что происходит сейчас, когда мои киевские школьные товарищи проводят ночи в метро. Я очень надеюсь на заключение соглашения.

Семен БАГДАСАРОВ, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии:

- Принципиально важно то, что мы задекларировали, - смена режима в Киеве. Полагаю, любой компромисс будет воспринят как наше поражение. Не нужно всю ответственность валить на армию, надо идти до конца. Мы же 8 лет поставляли ГСМ Киеву, и все это шло на вооружение этой украинской армии, так какого мира мы хотели? Надо завершать операцию и не слушать всякую мразь в тылах.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Я с пессимизмом отношусь к переговорам с Киевом. У меня ощущение, что это пробный шар, который выкинули американцы, попросившие Зеленского провести переговоры. Думаю, этот шар в лузу не упадет. Скорее всего, отношения с Украиной будут зависеть от операции, которая сейчас проходит.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, бывший заместитель Генсекретаря ООН:

- Мир - это однозначно демилитаризация и денацификация Украины. Если бы Запад отнесся всерьез к нашим предложениям, а не отметал все подряд, наверное, ситуация могла бы развиваться по иному сценарию. Ведь там было четко написано про нейтральный статус Украины! Но до последнего никто всерьез про это говорить не хотел. Поскольку союз с НАТО открыт для всех государств, то мы не можем из-за беспокойства России о своей безопасности надеяться на соблюдение устава НАТО, где нам обещали не принимать эту страну в Альянс в ближайшее время. Но все это было на словах. Дал бы нам Запад твердые гарантии о непринятии Украины в НАТО в любой форме - не пришлось бы применять крайние меры.

Отец Геннадий ВОЙТИШКО:

- Надо молиться и думать о лучшем.

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Вижу этот трагический процесс в развитии последние годы, многие члены нашей партии защищали Донбасс с оружием в руках, собирали гуманитарную помощь для Донецка и Луганска. Правильная позиция: нейтральный статус Украины, демократические преобразования в стране и ее федерализация.