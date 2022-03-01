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Наука1 марта 2022 9:30

Специалисты NASA показали цветок, обнаруженный на Марсе

Объект, похожий на растение, сфотографировал марсоход «Любопытство»
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Не яблоня, конечно, но все же.

Не яблоня, конечно, но все же.

На 3396 марсианский день своего пребывания на соседней планете самоходные аппарат «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) едва не раздавил чудо марсианской природы - объект, невероятно похожий то ли на цветок, то ли на коралловую веточку, то ли просто на веточку. Вовремя остановился и сделал несколько снимков крупным планом посредством инструмента под названием MAHLI.

Многочисленные энтузиасты посчитали находку свидетельством былой жизни на Марсе. Но вскоре были огорчены комментариями, поступившими от Эбигейл Фрейман (Abigail Fraeman) – исследовательницы из команды, работающей по проекту Curiosity. Она объяснила в Twitter, что «цветок» - минеральный объект. То есть, не живой. Образован скорее всего сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе. По-научному, подобные формации называют диагенетическими кристаллическими кластерами – структурами, состоящими из комбинации нескольких разных минералов.

"Цветок" и "цветная капуста"на снимке с Марса.

"Цветок" и "цветная капуста"на снимке с Марса.

В NASA полагают, что изначально «цветок» был вмурован в породу, которая со временем разрушилась. Сам же он оказалась гораздо крепче и обнажившись, остался нетронутым эрозией.

Ученые сообщили, что марсоход «Любопытство» уже натыкался на нечто подобное и с виду растительное в 2013 году. Минеральные образования, которые он тогда сфотографировал, получили название «цветная капуста».

Тем не менее «цветок» впечатлил ученых, которые, использовав снимки, сделанные с разных ракурсов, создали трехмерное изображение объекта. Будут изучать.

3D-реконструкция "марсианского цветка" - в мельчайших подробностях, которые удалось выявить.

3D-реконструкция "марсианского цветка" - в мельчайших подробностях, которые удалось выявить.

Кстати, некоторые вполне серьезные исследователи, называющие себя астробиологами – теми, кто ищет жизнь на других планетах, уверяют, что на Марсе она имеется. То ли сохранилась с прежних времен, то ли была откуда-то занесена и, что называется, прижилась. Одни астробиологи разглядели на снимках с Красной планеты грибы, другие - лишайники и плесень. Подробнее о столь удивительных находках в наших материалах – этом и этом.

Плесень, покрывшая каменную стенку на Марсе.

Плесень, покрывшая каменную стенку на Марсе.

Гриб, который вырос за 12 дней перед "Любопытством".

Гриб, который вырос за 12 дней перед "Любопытством".

О насекомых на Марсе, которых обнаружил американский профессор-энтомолог на снимках, присланных все тем же марсоходом «Любопытство», читайте тут.

Наука: Марс в науке