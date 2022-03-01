Специалисты NASA показали цветок, обнаруженный на Марсе

Не яблоня, конечно, но все же.

На 3396 марсианский день своего пребывания на соседней планете самоходные аппарат «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) едва не раздавил чудо марсианской природы - объект, невероятно похожий то ли на цветок, то ли на коралловую веточку, то ли просто на веточку. Вовремя остановился и сделал несколько снимков крупным планом посредством инструмента под названием MAHLI.

Многочисленные энтузиасты посчитали находку свидетельством былой жизни на Марсе. Но вскоре были огорчены комментариями, поступившими от Эбигейл Фрейман (Abigail Fraeman) – исследовательницы из команды, работающей по проекту Curiosity. Она объяснила в Twitter, что «цветок» - минеральный объект. То есть, не живой. Образован скорее всего сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе. По-научному, подобные формации называют диагенетическими кристаллическими кластерами – структурами, состоящими из комбинации нескольких разных минералов.

"Цветок" и "цветная капуста"на снимке с Марса.

В NASA полагают, что изначально «цветок» был вмурован в породу, которая со временем разрушилась. Сам же он оказалась гораздо крепче и обнажившись, остался нетронутым эрозией.

Ученые сообщили, что марсоход «Любопытство» уже натыкался на нечто подобное и с виду растительное в 2013 году. Минеральные образования, которые он тогда сфотографировал, получили название «цветная капуста».

Тем не менее «цветок» впечатлил ученых, которые, использовав снимки, сделанные с разных ракурсов, создали трехмерное изображение объекта. Будут изучать.

3D-реконструкция "марсианского цветка" - в мельчайших подробностях, которые удалось выявить.

Кстати, некоторые вполне серьезные исследователи, называющие себя астробиологами – теми, кто ищет жизнь на других планетах, уверяют, что на Марсе она имеется. То ли сохранилась с прежних времен, то ли была откуда-то занесена и, что называется, прижилась. Одни астробиологи разглядели на снимках с Красной планеты грибы, другие - лишайники и плесень. Подробнее о столь удивительных находках в наших материалах – этом и этом.

Плесень, покрывшая каменную стенку на Марсе.

Гриб, который вырос за 12 дней перед "Любопытством".

О насекомых на Марсе, которых обнаружил американский профессор-энтомолог на снимках, присланных все тем же марсоходом «Любопытство», читайте тут.