Насекомые на Марсе: их обнаружил американский профессор-энтомолог

Ряды виртуальных археологов, палеонтологов и биологов — людей, как правило, легкомысленных, которые ищут нечто неожиданное на снимках с других планет, пополнил весьма серьезный ученый: профессор-энтомолог Уильям Ромозер (William Romoser) из Университета Огайо (Ohio University). В минувший вторник — 19 ноября 2019 года, выступая на собрании Американского Энтомологического Общества, он сообщил своим коллегам, что обнаружил насекомых на Марсе. И останки, и живых. Коротко со спорным, но сенсационным докладом ученого знакомит портал Phys.Org.

У Ромозера отличная репутация. Уже 45 лет, как он профессор. Написал 4 учебника по энтомологии. Ученый еще и вирусолог — основатель Института тропических болезней (Tropical Disease Institute), а по совместительству - сотрудник Военного НИИ инфекционных болезней (U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases). Вероятность, что профессор сбрендил, минимальная. Но коллег он удивил сильно.

Существа, похожие по строению на земных членистоногих, нашлись на снимках марсианской поверхности, переданными ровером «Любопытство» (Mars Science Laboratory Curiosity) и другими самоходными аппаратами, находящимися на соседней планете. Профессор рассматривал снимки несколько лет. И теперь не сомневается, что жизнь на Марсе была и, скорее всего, сохранилась до сих пор. Подпитывает ее вода, которая, по мнению ученого, все же кое-где имеется на соседней планете в жидком виде.

Профессор разглядел жука в марсианском песке.

Ромозер продемонстрировал свои находки — то ли крупных ос, то ли жуков, тельца которых выделялись на фоне марсианского грунта. Указал на анатомические особенности «марсиан», свойственные и земным насекомым - на панцири, усики, крылья, брюшки, на симметричное строение и шесть ножек.

Профессор указывает на строение марсианского насекомого, сходное со строением земных насекомых.

По словам профессора, находок множество. То есть, марсианские насекомые демонстрируют разнообразие. А позы некоторых, как полагает Ромозер, свидетельствуют о том, что на фото попали существа либо двигающиеся, либо изготовившиеся к движению.

Кроме насекомых профессор нашел еще и змею — на фото с Марса якобы видна её морда.

А вот и останки марсианской змеи.

Кстати, американский энтомолог не один такой смелый — из числа серьезных. Чуть раньше о жизни на Марсе заявили его коллеги из США, Италии и Индии, которые опубликовали в научном астробиологическом журнале (Journal of Astrobiology and Space Science Reviews) статью под названием Evidence of Life on Mars? - "Свидетельство жизни на Марсе?".

Авторы тоже углядели «свидетельства жизни» - биологические объекты - на снимках с поверхности соседней планеты. Биологическими объектами ученые посчитали разнокалиберные шарики, попавшие в кадр, и наросты на марсианских камнях. Уверят, что шарики это грибы - вроде земных дождевиков. А некие белесые или, наоборот, темные наросты, это лишайники или плесень.

Грибы-дождевики, выросшие на Марсе.

Лишайники на марсианских камнях.

Подробнее об этих и других марсианских грибах — тут.

Не столь «ученые» виртуальные исследователи Марса тоже недавно порадовали. Сообщили, что увидели там чью-то когтистую лапу. Она «вползла» в панораму, собранную из снимков, которые ровер «Любопытство» передал в начале декабря 2012 года. Снимал правой камерой на штанге (Mastcam).

В левой части панорамы видны 3 пальца. Пальцы большие — от существа размером с человека... На соседних планетах много удивительного — кто ищет, тот находит.

Когтистая лапа, попавшая на фото с Марса.

