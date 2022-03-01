Как сын Лукашенко устроил разговор папы с Зеленским и переговоры Киева с Москвой

Александр Лукашенко на совещании с Совбезом рассказал, как получилось устроить переговоры Москвы и Киева. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко на совещании с Совбезом рассказал, как получилось устроить переговоры Москвы и Киева. Белорусский лидер назвал эту историю «целым триллером». Видит бог, политика сложно обвинить в сгущении красок.

- Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл Евгений Шевченко, - начал рассказ Лукашенко.

Если читатели не знают, то Евгений Шевченко – это депутат Рады от партии «Слуга народа». В конце прошлого года СБУ обвинило его в госизмене. Политики заподозрили в создании «русского мира» на Украине и в слишком тесных отношениях с Минском.

- Он (Шевченко – Ред.) целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности, - продолжил рассказ Лукашенко. - Но когда ему сказали: «Ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал», - он вышел на моего меньшего сына по телефону. Оказывается, когда-то они обменялись телефонами. Он и его нашел ночью. Ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию.

Кто бы мог подумать, что ночной звонок опального депутата может закончиться разговором двух президентов.

- Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: «В Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя», - сообщил белорусский лидер.

- К сожалению, ехали более суток. Мы гарантировали полную безопасность. Договорился с министром обороны России, наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами. Ничего подобного. Поехали «через Америку, через Германию» в Беларусь. Через Львов - в Польшу. Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят. Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, - добавил глава союзной страны.

Лукашенко рассказал, что из Бреста украинскую делегацию забрали на вертолетах. Переговорщиков привезли в президентскую резиденцию.

- Там действительно находится деревянный дом, где я обычно останавливаюсь, - поделился последней деталью политик.