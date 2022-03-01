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Политика1 марта 2022 8:49

Лукашенко сравнил с триллером организацию переговоров России и Украины в Гомельской области

Политик положительно оценил диалог, назвав представителей обеих сторон «молодцами»
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с триллером организацию переговоров российской и украинской делегаций в Гомельской области.

- Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер, — отметил белорусский политик.

При этом он положительно оценил первые итоги диалога России и Украины, назвав представителей обеих сторон «молодцами». По его словам, политики сделали «больше, чем было возможно».

Напомним, переговоры России и Украины состоялись в понедельник, 28 февраля 2022 года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что шли около пяти часов. По его словам, в результате обсуждений ситуации у сторон нашлись некоторые общие точки. Также он добавил, что следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни. Встреча сторон проходила недалеко от украинской границы на берегу реки Припять на территории Гомельской области Белоруссии.