Как справиться с тревогой: пять простых советов психолога

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После начала специальной военной операции России на территории Украины информационное пространство превратилось в настоящее поле боя. Соцсети, блоги, телеграм-каналы и прочие интернет-ресурсы переполнены противоречивой и в большинстве недостоверной информацией. Украинская сторона с помощью Запада профессионально воюет с помощью фейков.

Как не впасть в панику, пользуясь интернетом, и сохранить психическое здоровье, советует тренер-психолог, специалист в области НЛП Татьяна Павлова.

1. Прежде всего пользуйтесь только проверенными источниками информации, проверяйте ее и пытайтесь найти первоисточник. Не верьте всему, что написано. Чтобы произошедший несколько лет назад в многоэтажном доме взрыв бытового газа не превратился в «результат российской ракетной атаки».

2. Не погружайтесь в интернет с утра до вечера, ныряя в свой смартфон или ноутбук каждые 5 минут. Установите себе график дозированного потребления информации: условно говоря, один раз с утра и второй - вечером.

3. Не ругайтесь с близкими, даже если у вас разные политические взгляды. Договоритесь, что просто обходите разделяющие вас темы.

4. Дышите глубже и переключитесь на другие дела - сходите в театр, посмотрите любимый фильм или послушайте хорошую музыку, погуляйте и поиграйте с детьми, займитесь спортом - физические нагрузки вообще хорошо проветривают мозги. Спецоперация - это на время, а есть вечное.

5. Ну а в идеале просто ликвидируйте свои аккаунты в соцсетях. Потом, когда ситуация успокоится, в них можно будет вернуться, а пока вы, особенно если внушаемы, можете стать жертвой лжи - и сами, и ваши близкие, и друзья.

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