Стояние на Припяти: 5 часов Россия и Украина пытались договориться о войне и мире

Глава Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, помощник Президента РФ Владимир Мединский, заместители глав МИДа Андрей Руденко и Минобороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов (слева направо) и глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия (в бейсболке) за столом переговоров. Фото: Александр КРЯЖЕВ/POOL/ТАСС

Эти переговоры сразу начали напоминать детектив. Москва предложила Киеву встретиться. И прибыла в Белоруссию - на место встречи. Киев долго думал, то соглашаясь, то отнекиваясь, предлагая местом встречи Израиль или Турцию. Зеленский даже позвонил Лукашенко. А честно сказать - все это время советовался с начальниками из Вашингтона.

В итоге решились.

Поговорить в «засекреченном месте» на реке Припять. А точнее, у пограничного перехода Александровка-Вильча.

Делегация из России ждала их в Белоруссии второй день. Во главе с помощником Президента РФ Владимиром Мединским. А еще в делегации были замминистра обороны Александр Фомин, замглавы МИДа Андрей Руденко, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

И пусть от Киева до границы с Белоруссией было пару часов езды на лимузине, украинская делегация отправилась на встречу с россиянами... через Польшу.

Переночевали там, поужинали, позавтракали (будто никуда не торопились, а на Украине не шла вовсю боевая спецоперация). И прилетели уже к полудню на Припять на двух вертолетах ВВС Польши.

Из вертолетов вальяжно вышел «на стиле» глава фракции Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия в майке и кепке (он не снял эту кепку даже за столом переговоров!). Будто пришел не на дипломатическую встречу, а на базар, прицениться к абрикосам.

А еще министр обороны Украины Алексей Резников (в защитном свитере), замглавы МИДа Николай Точицкий, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк...

Во время переговоров каждая из сторон несколько раз брала паузы и куда-то звонила. В кулуарах загадочно шептали: звонят начальникам своих стран.

Через долгих 5 часов закончили.

ЧТО ПОКА УДАЛОСЬ

Как заявил от украинской стороны Подоляк (причем на чистом русском языке), делегации «провели лишь первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ на территории Украины и боевых действий».

- Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения, - туманно сказал Подоляк. - Ради того чтобы эти решения получили какие-то возможности, стороны уезжают в свои столицы. И в ближайшее время проведут второй раунд переговоров, на котором эти темы получат конкретную практику развития.

- Важно, что стороны друг друга слышат, - следом подошел к журналистам россиянин Слуцкий. - Надеемся, что конструктивный настрой сохранится.

- Мы нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, - подытожил Мединский. - Главное, договорились продолжить переговоры. В ближайшие дни они состоятся уже на польско-белорусской границе. Делегации проконсультируются по всем позициям с руководством страны.