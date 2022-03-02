Вопрос дня: А как вы выходили из сложной финансовой ситуации? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет»:

- Совсем хреново было в нашем поселке Рассвет на Урале в 1995-м. Налоговая наказала наше хозяйство незаконным штрафом, мы не могли вести производство. Люди работали без денег, за еду. Варили зерно на кашу. Но никто никуда не убегал: рядом было еще хуже. Делали пряники, печенье, рыбу солили. Выдержали.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- В 90-е я работала на трех работах. Зарплату платили через раз. Моя подруга, знаменитая артистка, торговала с дочерью трусами в ларьке. А я в Питере и еще в двух вузах преподавала. А еще помню кинофестивали после ввода войск в Афганистан, когда нам там не подавали руки. Я сделала просто - поехала в Панджшерское ущелье, увидела наших бойцов, выступала перед ними. Сейчас с подружкой, которая совсем загрустила, мы смотрим на свои газоны - картошкой и тыквой засадим!

Руслан ИСАЕВ, президент Независимой наркологической гильдии:

- В 1992 году я был студентом и помню либерализацию цен. Когда в магазине увидел палку колбасы за 200 рублей при зарплатах в 180 рублей, я сделал для себя выводы. Научился страховке от рисков. Сейчас еще не наступил момент тягот, есть только их ожидание. Это еще не в кошельках, а в головах.

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- В 1998-м я выпутывался, как и все. Когда денег стало резко меньше, просто стал жить похуже. Не покупал многое из того, что хотел. В 2008-м в Совете Федерации работал, ничего не сгорело на счетах, потому что счетов и не было. А в 2014-м был госслужащим, были потери из-за падения курса рубля, но не смертельные. В итоге за всю жизнь я смог обеспечить себя квартирой, машиной и дачей. Гречку и тушенку в товарных объемах никогда не закупал.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Помню, когда турки накрылись с их томатами, мы теплиц понастроили. Государство помогло, и дело пошло. А тяжело было в 1991-м и в 1998-м. Но наш муравей всегда встает, берет соломинку и тащит. Мы и в самые худшие годы новые сорта бахчевых выдавали.