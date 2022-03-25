Сержант Кузаков метким броском гранаты ликвидировал огневую точку неонацистов

Продолжается военная операция по демилитаризации Украины. Фото: Александр КОЦ

Наступают 30-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России передала «КП» наградные листы на военнослужащих, что заслужили в бою государственные награды. Они проявили свой опыт и характер, которые закалили на полигонах Заполярья и под знойными ветрами Сирии.

И сегодня они спокойно и уверенно делают свою работу. Ведут в смертельной игре с противником, как тому учились в «Армейских международных играх», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня».

«Исправная стрельба в мишень - великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. Но предупреждал солдат, что теряли осторожность на поле боя: «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага» .

К словам генералиссимуса стоит прислушиваться. Он не проиграл ни одного сражения.

СБИЛ СТАЮ «БАЙРАКТАРОВ»

Подполковник Альберт Усманов

Подполковник Альберт Усманов Фото: Минобороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Альберт Усманов вместе со своим дивизионом выполнял задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника. Шесть воздушных объектов украинских националистов, стремясь атаковать позиции российских войск, оказались в зоне ответственности дивизиона Альберта Усманова. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Альберт оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. Благодаря грамотным и умелым действиям подполковника Усманова все обнаруженные воздушные цели националистов были уничтожены, в том числе 5 беспилотных летательных аппаратов типа «Байрактар ТБ-2» и 1 бомбардировщик СУ-24. Решительные действия подполковника Усманова обеспечили безопасность полетов российской авиации в зоне ответственности, а также воздушное прикрытие позиций российских войск».

ТЕРЯЯ СОЗНАНИЕ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Старший лейтенант Хусейн Гадаев

Старший лейтенант Хусейн Гадаев Фото: Минобороны РФ

«Позиции подразделений российских войск подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Машина командира взвода батальона связи старшего лейтенанта Хусейна Гадаева, обеспечивающая связь подразделений с вышестоящим штабом, получила осколочные повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя, а сам офицер был отброшен взрывной волной и ранен. Не растерявшись в сложившейся обстановке, Хусейн в состоянии болевого шока вынес из-под огня противника водителя-электрика, потерявшего сознание, и тем самым спас ему жизнь. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и внутри подразделений, лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою старший лейтенант Гадаев вместе со своим взводом незамедлительно приступил к устранению повреждений.

Несмотря на полученное тяжелое ранение, Хусейн продолжил управлять подчиненными, пока не потерял сознание.

Благодаря мужественным действиям старшего лейтенанта Гадаева нарушенная связь была восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне позиций российских подразделений и отразить атаку противника».

БРОСКОМ ЛИКВИДИРОВАЛ ОГНЕВУЮ ТОЧКУ

Сержант Валентин Кузаков

Сержант Валентин Кузаков Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения задач в составе штурмовой группы в одном из населенных пунктов, занятых украинскими националистами командир отделения сержант Валентин Кузаков обнаружил тщательно укрепленную позицию противника, представляющую собой прикрытый завалами и минно-взрывными заграждениями жилой дом, подвальные помещения которого были оборудованы для ведения огня из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов. Зная, что прилегающие улицы простреливаются националистическими снайперами, Валентин, рискуя собственной жизнью, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета националистов, неся с собой запас взрывчатых веществ. Валентин, подобравшись как можно ближе, забросил заранее подготовленный подрывной заряд к амбразуре огневой точки националистов. В результате подрыва пулеметный расчет противника и расположенный там склад боеприпасов были уничтожены, а в стене здания образовался пролом, в который одним из первых ворвался Валентин Кузаков и организовал оборону части здания до подхода основного состава штурмовой группы. В результате мужества, отваги и героизма, проявленных сержантом Валентином Кузаковым при выполнении задачи, были созданы условия, позволившие освободить населенный пункт от националистов».

УНИЧТОЖИЛ ОТРЯД НАЦИОНАЛИСТОВ

Майор Евгений Крылов

Майор Евгений Крылов Фото: Минобороны РФ

«Экипаж танка командир танкового батальона майора Евгения Крылова выполнял задачу по прикрытию колонны подвижного пункта управления, совершавшей ночной марш в заданный район. В пути следования колонна наткнулась на минные заграждения. Во время разминирования саперами Евгений, ведя визуальную разведку местности с использованием тепловизионного прицела танка, обнаружил на удалении до 2-х километров диверсионную группу украинских националистов, которая готовила нападение на российскую колонну. Мгновенно оценив ситуацию, майор Крылов открыл огонь по врагу и уничтожил 2 бронетранспортера БТР-80, 2 пикапа с крупнокалиберным пулеметом, а также около 20 националистов. При дальнейшем продвижении колонны майор Крылов сумел обнаружить еще несколько огневых позиций националистов, которые начали вести обстрел и прицельным огнем уничтожил один танк и огневую точку врага. Благодаря оперативным и мужественным действиям майора Евгения Крылова колонна подвижного пункта управления своевременно, без потерь личного состава и военной техники, прибыла в пункт назначения».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Награждения российских военнослужащих проходят уже в 30 километрах от Киева. Под Киевом в четверг утром собрали со всей Украины отличившихся в ходе проведения специальной военной операции российских военнослужащих, чтобы наградить их боевыми наградами.

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко прилетел на место награждения на боевом вертолете. Он лично вручил боевые ордена и медали отличившимся бойцам, а потом поставил офицерам новые боевые задачи.

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