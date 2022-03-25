Представитель Анны Нетребко опроверг слух о том, что она осталась без работы: «Концертный график переполнен на годы вперед»

Анна сейчас сама поставила карьеру на паузу. Она взяла передышку, чтобы отдохнуть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерты Анны Нетребко в Европе и в США отменяются один за другим: недавно договор с российской артисткой расторгла Баварская опера. Затем ее заменили в постановке «Метрополитен-опера», поскольку артистка отказалась высказывать свою позицию относительно происходящего на Украине.

Теперь стало известно о том, что берлинский лейбл звезды отказался от контракта с ней из-за западных санкций. Сотрудничающий с певицей продюсер Максим Берин опроверг слух о том, что Нетребко осталась без работы.По его словам, концертный график оперной дивы расписан на годы вперёд и переполнен выступлениями.

Максим Берин подчеркнул, что Анна сейчас сама поставила карьеру на паузу. Она взяла передышку, чтобы отдохнуть, подлечиться и подумать о будущем. Продюсер более пяти лет сотрудничает с Анной и с ее супругом, тенором Юсифом Эйвазовым. Берин утверждает, что на ближайшие четыре года концертный график Нетребко полностью заполнен.

- Нетребко брала некоторую паузу, она отдохнула, сейчас в голосе. С учетом того, что соглашение с немецким менеджментом прекращено по обоюдному согласию, на наши плечи лягут дополнительные задачи по работе с лучшей сопрано по всему миру. Ранее мы эксклюзивно представляли интересы Анны на территории России, стран Балтии и СНГ. В данный момент у нас запланировано огромное количество выступлений как в Европе и Азии, так и в Израиле, Арабских странах. Работа продолжается и будет еще более интенсивной, - сообщил Берин в интервью «СтарХиту».

Продюсер уверен, что немецкий менеджмент звёзды совершил огромную ошибку, отказавшись работать с ней. Нетребко - уникальная певица, у неё миллионы поклонников по всему миру, и она всегда будет востребована. Представитель артистки призвал уважать ее паров на собственное мнение.

- Каждый должен заниматься тем делом, в котором понимает и разбирается. Артисты, которые хотят быть вне политики, имеют на это полное право. Анна в их числе. Бог одарил ее уникальным голосом, и, пока находится в фантастической форме, она должна радовать поклонников классического вокального искусства по всему миру, — говорит «СтарХиту» основатель Berin Iglesias Art. — Для немецкого менеджмента это большое упущение и нерасторопность в данной ситуации вовремя не продлить истекший контракт и потерять такую величину. Иметь Нетребко в числе своих артистов мечтает каждое мировое агентство! - уверен продюсер.

В начале марта певица вышла на связь с поклонниками в соцсетях и рассказала, что немного приболела. Анна простыла и взяла паузу, чтобы вылечить больное горло. Певица живет в Вене, где у неё есть апартаменты в центре города. Артистка воспитывает сына Тьяго, и в высвободившиеся от работы дни она проводит больше времени с семьей.

Напомним, на днях стало известно, что ее имя исчезло из списка артистов немецкого лейбла Centre Stage Artist Management, принадлежащий Universal Music. При этом супруг Анны, оперный тенор Юсиф Эйвазов, пока что находится в списке артистов лейбла.