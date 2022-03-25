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Звезды25 марта 2022 14:35

Представитель Анны Нетребко опроверг слух о том, что она осталась без работы: «Концертный график переполнен на годы вперед»

Артистка сама взяла паузу, чтобы отдохнуть
Ирина СУХАНОВА
Анна сейчас сама поставила карьеру на паузу. Она взяла передышку, чтобы отдохнуть

Анна сейчас сама поставила карьеру на паузу. Она взяла передышку, чтобы отдохнуть

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерты Анны Нетребко в Европе и в США отменяются один за другим: недавно договор с российской артисткой расторгла Баварская опера. Затем ее заменили в постановке «Метрополитен-опера», поскольку артистка отказалась высказывать свою позицию относительно происходящего на Украине.

Теперь стало известно о том, что берлинский лейбл звезды отказался от контракта с ней из-за западных санкций. Сотрудничающий с певицей продюсер Максим Берин опроверг слух о том, что Нетребко осталась без работы.По его словам, концертный график оперной дивы расписан на годы вперёд и переполнен выступлениями.

Максим Берин подчеркнул, что Анна сейчас сама поставила карьеру на паузу. Она взяла передышку, чтобы отдохнуть, подлечиться и подумать о будущем. Продюсер более пяти лет сотрудничает с Анной и с ее супругом, тенором Юсифом Эйвазовым. Берин утверждает, что на ближайшие четыре года концертный график Нетребко полностью заполнен.

- Нетребко брала некоторую паузу, она отдохнула, сейчас в голосе. С учетом того, что соглашение с немецким менеджментом прекращено по обоюдному согласию, на наши плечи лягут дополнительные задачи по работе с лучшей сопрано по всему миру. Ранее мы эксклюзивно представляли интересы Анны на территории России, стран Балтии и СНГ. В данный момент у нас запланировано огромное количество выступлений как в Европе и Азии, так и в Израиле, Арабских странах. Работа продолжается и будет еще более интенсивной, - сообщил Берин в интервью «СтарХиту».

Продюсер уверен, что немецкий менеджмент звёзды совершил огромную ошибку, отказавшись работать с ней. Нетребко - уникальная певица, у неё миллионы поклонников по всему миру, и она всегда будет востребована. Представитель артистки призвал уважать ее паров на собственное мнение.

- Каждый должен заниматься тем делом, в котором понимает и разбирается. Артисты, которые хотят быть вне политики, имеют на это полное право. Анна в их числе. Бог одарил ее уникальным голосом, и, пока находится в фантастической форме, она должна радовать поклонников классического вокального искусства по всему миру, — говорит «СтарХиту» основатель Berin Iglesias Art. — Для немецкого менеджмента это большое упущение и нерасторопность в данной ситуации вовремя не продлить истекший контракт и потерять такую величину. Иметь Нетребко в числе своих артистов мечтает каждое мировое агентство! - уверен продюсер.

В начале марта певица вышла на связь с поклонниками в соцсетях и рассказала, что немного приболела. Анна простыла и взяла паузу, чтобы вылечить больное горло. Певица живет в Вене, где у неё есть апартаменты в центре города. Артистка воспитывает сына Тьяго, и в высвободившиеся от работы дни она проводит больше времени с семьей.

Напомним, на днях стало известно, что ее имя исчезло из списка артистов немецкого лейбла Centre Stage Artist Management, принадлежащий Universal Music. При этом супруг Анны, оперный тенор Юсиф Эйвазов, пока что находится в списке артистов лейбла.

Шоу-бизнесКультура: музыкаАнна Нетребко: досье KP.RU