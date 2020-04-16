2020-04-16T19:15:31+03:00
Звезды

Анна Нетребко: «В Европе границы будут закрыты до сентября. Все артисты выброшены за борт этой жизни»

Оперная дива сообщила, что в Вене до осени отменены все культурные и спортивные мероприятия
Ирина ВИКТОРОВА
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Анна призналась, что впервые за месяц накрасиласьАнна призналась, что впервые за месяц накрасиласьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На самоизоляции артисты активизировались в социальных сетях. Чего там только нет: прямые эфиры, тренировки, концерты и т.п. Вот сегодня певица Жасмин начала диалог с подписчиками в инстаграме на актуальную тему: «Какие у вас прогнозы: когда закончится карантин, когда отступит пандемия, когда откроют границы? Сейчас как никогда хочется чуда…»

Подписчики начали выдвигать свои версии, предполагая, что самоизоляции может продлиться до конца мая или июня. К виртуальной беседе присоединилась звезда оперы Анна Нетребко, которая сейчас с семьей находится в своей квартире в Вене. Как и все – на самоизоляции.

Нетребко поделилась своим мнением с Жасмин и ее подписчиками: «Не знаю как в России – в Европе границы будут закрыты до сентября. Все культурные и спортивные мероприятия отменены до сентября (пока) и поговаривают, что не наладится до января. Все артисты, музыканты и спортсмены выброшены за борт этой жизни…» Подписчики поинтересовались у Анны: речь идет только об артистах, какое ее мнение о сроках выхода на работу людей других специальностей. Нетребко ответила так: «Остальные будут работать». Видимо, оперная певица имела ввиду, что в Вене не будут проводится мероприятия, где предполагается много зрителей.

Нетребко поделилась своим мнением

Нетребко поделилась своим мнением

Одна из подписчиц Нетребко спросила у нее в инстаграме: «Как чувствует себя Пласидо Доминго, он поправился? Если будет возможность и желание скажите ему, что в России преклоняются перед его талантом». Анна ответила на вопрос о Доминго так: «Поправляется».

В самоизоляции оперная дива радует поклонников фотографиями своих кулинарных шедевров, периодически делится рецептами. Недавно было яркое видео с сыном, в котором Анна призналась, что впервые за месяц накрасилась. В общем, все как у всех в самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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