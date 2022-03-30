Член британского парламента признался, что недавно подвергся изнасилованию

По словам 37-летнего Уоллиса, ему диагностировали гендерную дисфорию. Фото: ru.wikipedia.org

Депутат парламента Великобритании признался в том, что он трансгендер. Речь идет о Джейми Уоллисе из правящей Консервативной партии, который является членом Палаты общин – нижней палаты британского парламента. Причем сделал свое признание мужчина довольно оригинально – 30 марта он опубликовал в «Твиттере» соответствующий пост: «Я транс. Хотя более точно, я хочу быть трансом».

По словам 37-летнего Уоллиса, ему диагностировали гендерную дисфорию, то есть расстройство половой идентичности, которую сам депутат ощущал «с самого детства». «Я чувствовал себя таким, с тех пор как был совсем маленьким ребёнком, но думал, что уйду из политики задолго до того, как признаюсь в этом публично», - рассказал депутат.

Парламентарий рассказал, что в 2020 году пережил «травматический опыт», когда неизвестные сообщили его отцу о том, что Уоллис является трансгендером. Этот же преступник рассылал «картинки» родным депутата, а затем неизвестные пытались шантажировать члена Палаты общин, требуя денег за молчание. Тогда политик пошел в полицию, которая быстро разобралась в ситуации и арестовала злоумышленников, которые в итоге оказались в тюрьме.

На этом беды Уоллиса не закончились и, по его собственным словам мужчина был изнасилован во время одного из свиданий в 2021 году. Тогда это нанесло психологическую травму мужчине, и депутат даже признался, что «вряд ли когда-то оправится от этого».

Уоллис стал депутатом в 2019 году, победив в избирательном округе Бридженд, где с конца 1980-х годов безраздельно царствовали лейбористы. Премьер-министр Борис Джонсон в «Твиттере» похвалил Уоллиса, отметив, что «стремление поделиться такой интимной историей потребовала бы невероятного мужества».

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