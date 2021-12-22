Родивший сына мужчина-трансгендер обиделся, что медсестры в роддоме называли его «мамой»

Нетрадиционная пара узнала, что один из них ждет ребенка в марте 2020 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

37-летний Беннет Каспар-Уильямс, мягко говоря, очень странный человек. 10 лет назад он (такое местоимение предпочитает сам Беннет) осознал, что на самом деле - мужчина, хотя и родился в женском теле. Тогда он решил поменять пол, но до конца дело не довел, так что когда в 2019 году вступил в брак, понял, что может родить ребенка — физиологически это было возможно. Правда, пришлось прекратить принимать тестостерон.

Все это похоже на новости из параллельной реальности, где смешены все понятия о полах и гендерах. В прогрессивной Калифорнии, где официально разрешены однополые браки, и не такое возможно. Но даже не во всех штатах США Беннет и его друг могли бы завести ребенка.

Но теперь трансгендер активно пропагандирует свою точку зрения.

- Нам пора перестать определять женственность через материнство, - уверяет Беннет. - Потому что это ложное равенство: не все женщины могут стать матерями, не все матери вынашивали своих детей.

В прогрессивной Калифорнии, где официально разрешены однополые браки, и не такое возможно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пара узнала, что Беннет ждет ребенка в марте 2020 года. Причем все получилось естественным путем: если «сверху» Беннет выглядит как мужчина (у него борода и удалена грудь), то «внизу» все так, как создала природа.

Как ни странно после всех операций и гормональной терапии, через которую прошел Беннет, он смог выносить и родить здорового ребенка. Все это заставляет задуматься, так ли уж ошиблась природа, когда Беннет родился девочкой.

Но все-таки один момент сильно напряг молодого родителя.

- Единственное, что вызывало у меня дискомфорт во время беременности, это то, что меня называли «мамой», - говорит Беннет. - Даже с пышной бородой и плоской грудью врачи и медсестры не могли не называть меня «матерью».

Беннет Каспар-Уильямс обижается, когда его называют матерью и активно пропагандирует свою точку зрения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И несмотря на то, что Беннет активно клеймит индустрию здравоохранения США, которая заточена на такое ненавистное трансгендеру «материнство», в суд он подавать не собирается. А ведь это было бы очень по-американски. Видимо, никаких доказательств не удалось добыть.