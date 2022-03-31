Туриндустрии Кипра грозит крах из-за отсутствия российских туристов

В последние годы россияне составляли порядка 20% от всех прибывающих на остров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Кипра опасается, что этим летом останется без российских туристов.

В последние годы россияне составляли порядка 20% от всех прибывающих на остров Афродиты, а в некоторых регионах, например, в Лимассоле, они составляли рекордные 60-70% всего турпотока. Лимассол даже стали называть на русский манер – Лимассолград.

В городе со 100-тысячным населением туристы из России обычно были повсюду: в кафе, на пляжах, в ресторанах и магазины. Здесь печатали газеты на русском, транслировали российские телеканалы.

- Сейчас может все измениться, - уверен владелец роскошного отеля Харис Теохарус. – В моем отеле - 255 номеров, которые были целиком забронированы на все лето задолго до начала сезона. Сейчас же большая часть их пустует, и неизвестно, когда в них появятся туристы.

- Туристы приносят местной экономике полмиллиарда евро в год, - рассказывает заместитель министра туризма Кипра Саввас Пердиос. – Думаю, что в этом году мы потеряем почти весь этот рынок.

Киприоты, последовав за западными странами, закрывшими свое небо для самолетов российских авиакомпаний, попытались привлечь к себе туристов из других стран. Было открыто прямое авиасообщение с Израилем, государствами Центральной и Северной Европы. Но облегчения это не принесло.

По словам посла России на Кипре Станислава Осадчего, Кипр «выстрелил сам себе в ногу», отказавшись от российских туристов. Выступив на местном телевидении, он предложил местным политикам отменить запрет на воздушное авиасообщение с Россией.

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