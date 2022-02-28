Кипр закрыл авиасообщение с Россией Фото: Иван ВИСЛОВ

Кипр объявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетом, тем самым прервав авиасообщение с РФ.

- Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний РФ или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра. Исключения - гуманитарные и авиа-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра, - говорится в сообщении NOTAM, пишет ТАСС.

Также в качестве исключения допускаются экстренные посадки. Эту же информацию подтверждает и управление гражданской авиации Кипра.

Днем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС приняли решение о закрытии неба Европейского союза для российских самолетов. Теперь ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС. С какого числа ЕС ограничения на полеты вступят в силу, не уточняется.