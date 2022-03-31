Банки начали повышать ставки по ипотеке для одобренных заявок: Законно ли это и что делать покупателям жилья

Те ипотечники, кого банки заранее предупредили, что нужно до 28 марта заключить договор, спешно делали документы и оформляли сделки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичка Марта продает квартиру. Долгожданную сделку назначили на 30 марта. Покупатели – немолодые супруги, муж – инвалид третьей группы. Заявку им одобрили еще в феврале по ставке 10% годовых.

- Но 28 марта им в личный кабинет пришло уведомление, что одобрение отклонено и сделка не состоится, - жалуется Марта. - Звоним в банк, нам отвечают - банк имеет право на любом этапе отказать в ипотеке. Но если мы хотим заключить сделку, то покупателям нужно снова подать заявку, уже под 20 процентов. Но это ерунда какая-то! У нас готовы документы, на которые пришлось немало потратиться. И тут вдруг все сначала... Но! Спустя какое-то время банк сообщил нам, что сделка назначена на 6 апреля.

Явная путаница сбила с толку и покупателей, и продавца. 30 марта они все же поехали в отделение банка, где ранее была назначена сделка. Там кое-как выяснили, что заключение кредитных договоров, планируемых 29 и 30 марта, переносится на следующую неделю. Причем на прежних условиях — то есть процент вроде бы не вырастет.

- Менеджер заверила нас, что все будет хорошо, - продолжает Марта. – Мы на это надеемся, но уверенности, что условия не ухудшатся, нет. Полная неопределенность...

ПРЕДУПРЕДИЛИ НЕ ВСЕХ

А правда вот в чем. После начала известных событий многие банки вообще отказались выдавать ипотеку. Те, что сохранили эту услугу, сразу увеличили процент — по «обычной» (не льготной) ипотеке ставки выросли примерно с 10 до 20 процентов. Но были и те, кто решил пойти навстречу покупателям и пообещал сохранить прежние ставки по одобренным до конца февраля заявкам. Но при условии, что кредитный договор будет подписан до 30 марта.

И когда час икс пробил, банки отменили все одобренные на прежних условиях ипотечные заявки, по которым подписание договора не состоялось. Хотите ипотеку — заключайте договор на новых условиях, ставка будет в два раза выше.

Для Павла, покупателя трешки в московском районе Свиблово, такое решение стало полной неожиданностью.

- Сделка была назначена на 1 апреля, собран полный пакет документов, - рассказывает Павел. – Оплачены услуги риелтора, страховки, внесен залог. И вдруг – на тебе, подавай заявку заново... Да я был готов и 28, и 29 марта заключить сделку, но очереди в банковские ипотечные отделения были на неделю вперед. У каждого менеджера по 4-5 сделок в день.

Риелтор Зоя Вэбер подтверждает: ажиотаж в последние две недели был невероятный.

- Те ипотечники, кого банки заранее предупредили, что нужно до 28 марта заключить договор, спешно делали документы и оформляли сделки, - поясняет Зоя Вэбер. – Успели, им повезло.

- Предупредили, да не всех, - говорит мне другой риелтор Елена Качкова. - У многих клиентов сделки сорвались, потому что их поставили перед фактом за два дня. Хотя их сделки были назначены на последние дни марта и начало апреля.

Риелторы прикидывают, что по всей стране пострадали тысячи человек. И вряд ли эти люди кинутся подавать заявки под 20 процентов. Рынок недвижимости пострадает.

- Но ненадолго, - полагает Елена Качкова. – Ипотека - двигатель экономики, ставки понизятся. Вопрос - как скоро?..

ПРАВО ИМЕЕТ

Юристы по данной проблеме единодушны. Во время одобрения заявки на ипотеку банк не берет на себя никаких обязательств перед клиентом.

- Одобрение ипотеки означает, что банк рассмотрел вашу заявку и предложил заключить кредитный договор на определенных условиях в определенные сроки, - объясняет партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Сергей Сорокин. - Законом не ограничено право банка в последующем отозвать свое одобрение и отказаться от заключения договора на ранее установленных условиях. Тем, кто не получил заранее уведомлений от банка, я бы рекомендовал пойти в суд, чтобы попытаться возместить реальные издержки (затраты на страховки, услуги риэлтора и т. д. - Ред.).

Советник по правовым вопросам Юридической группы «Совет» Владислав Журавлев дополняет: что для тех граждан, кто успел до 27 февраля заключить кредитный договор с «плавающей» ставкой, проценты сохраняются на прежнем уровне. Это правило закреплено в Федеральном законе от 26.03.2022 № 71-ФЗ. Заемщикам, которые получили одобрение по аналогичному кредиту после этой даты и не успели заключить договор, однозначно придется ориентироваться на ключевую ставку ЦБ, которая сейчас равна 20%.