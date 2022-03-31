Газ за рубли: что за схема предлагается Европе в указе Владимира Путина

С 1 апреля недружественные страны платить за газ должны будут только в рублях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Владимир Путин подписал указ о порядке продажи природного газа «недружественным» странам за рубли. По нему, с 1 апреля оплата должна производиться только в нашей валюте. Прописан и порядок, как это делать.

В общих чертах схема предлагается такая.

1. Иностранные покупатели из «недружественных» стран открывают в российском уполномоченном банке (им будет «Газпромбанк», против которого Евросоюз санкций не вводил) два специальных счета — валютный и рублевый.

2.На первый счет иностранцы переводят валюту, в которой платили до сих пор, согласно контрактам (это, как поясняют эксперты, важный момент — контракты не нарушаются).

3.Банк сам конвертирует ее на Мосбирже в рубли и зачисляет на соответствующий рублевый счет.

4.С рублевого счета идет оплата «Газпрому».

5.Отдельно прописано, что не допускается блокировка средств на этих счетах или списание по каким-то обязательствам иностранных покупателей, не связанных с газом.

6.Центробанк в течение 10 дней должен принять все решения, связанные с порядком открытия спецсчетов для иностранных покупателей газа.

Президент Владимир Путин подписал указ о порядке продажи природного газа «недружественным» странам за рубли. Фото: REUTERS

- Президент фактически поставил европейские страны перед выбором — либо оплачиваете по предложенной схеме, либо газа не будет, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - При этом надо понимать, что у Америки нет лишнего газа. Также как у Катара и других. Есть какие-то объемы, но где-то в 10 раз меньше, чем сейчас поставляет «Газпром». Весной это может казаться не так важно, но наступит лето, когда надо будет заполнять хранилища. А дальше зима. Сейчас, скорее всего, мы увидим ценовое ралли по газу на биржах и новые ценовые рекорды.

Действительно, биржа отозвалась очень быстро — сразу после того, как появилась информация об указе, цены на газ в Европе поднялись выше $1480 за тыс. куб. м.

До сих пор большинство европейских стран, включая Францию и Германию, выступали против оплаты газа рублями — ссылаясь на действующие контракты.

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