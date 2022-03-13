Диспансеризация после ковида: приходить натощак и в красивом белье

На все про все ушло примерно 1,5 часа Фото: Евгения ГУСЕВА

В кразисные времена ценней всего здоровье. Очень уж дорого оно обходится, если шалит. Поэтому доводить до ручки не стоит, все органы и системы стоит поддерживать в порядке. Порядок обеспечивает что? Диспансеризация! Ее вновь начали проводить после того, как волна «омикрона» схлынула.

В Москве записаться легко: через сайт mos.ru. С собой взять паспорт и полис.

В тот же день потопала в поликлинику. Смущал только указанный в записи кабинет без номера, под названием «Стойкапарк».

- Ну, - думаю, - ладно. Раз стойка, значит выдадут мне сейчас кучу бумажек-направлений и буду всю следующую неделю ходить по врачам.

«Стойкапарк» оказалась аж на 6-м этаже поликлиники.

Выдали мне медицинское согласие и опрос, знакома ли я с симптомами инсульта. Ну да-да. Сейчас все только и говорят, что можно умереть после коронавируса от инсульта.

А вот обещанных направлений на «всю неделю хождений по врачам» не дали. Оказалось, все пройду прямо сейчас!

Но сначала анкетирование - прямо в инфомате.

Честно отвечала на вопросы, сколько воды пью, часто ли ем сладкое и соленое, был ли в семье рак, инфаркты, инсульты, как часто загораю, хожу ли в солярий, мучают ли меня геморрой и одышка. А еще - есть ли на теле подозрительные родинки.

Дальше – на первичный прием к терапевту.

Милая девушка измерила рост, вес, окружность талии, вычислила индекс массы тела (у меня норм), измерила давление, по пальчику - насыщение кислородом. И кардиограмму сделала. Тут же взяла кровь на холестерин и сахар.

Зачем, зачем я съела перед выходом из дома шоколадку?! Сразу сахар в крови скаканул. И, оказалось, мне нельзя теперь идти на общий анализ крови в соседний кабинет. Придется еще раз завтра топать в поликлинику!

Не повторяйте моих ошибок. Приходите на диспансеризацию натощак. А шоколадку в кармане приносите. Или яблочко.

После терапевта, в соседнем кабинете – гинеколог. И маммография сразу (для дам старше 40-ка. Если младше, то УЗИ молочных желез). Вы это тоже как-то учитывайте, белье приличное надевайте. Мало ли. У меня вот маммолог мужчиной оказался.

В конце - повторный прием терапевта.

Сухонькая женщина в белом халате внимательно изучила результаты походов по другим кабинетам. Расстроилась будто даже, что все показатели в норме, только «холестеринчик с сахарком высокие». Некуда меня перенаправить по итогам диспансеризации. Хотя для перенесших ковид есть дополнительные обследования (См. «ВАЖНО!»).

- Хорошо, что маммографию прошли, не отказались, - похвалила врач. – Очень много сейчас женской онкологии. Причем, приходят, когда уже поздно, выделения из груди, чуть ли не распад. Тоже самое с гинекологией.

Врач обещала, что результаты анализов придут на электронную медицинскую карту. И с миром отпустила.

На все про все ушло примерно 1,5 часа. Народу немного. Поразило, что примерно каждый четвертый пациент – мужчина. И есть молодежь, студенты. Ай, молодцы!

Через пару дней пришли и анализы. Терапевт анонсировала, если что не так, врачи из «телемедицины» со мной быстро свяжутся.

Но телемедицинские пока не беспокоили.

И я на них не в обиде.

КСТАТИ

Что проходят при диспансеризации

Перечень базовых обследований

Анкетирование

Рост, вес, индекс массы тела, окружность талии.

Измерение артериального давления.

Электрокардиограмма.

Измерение внутриглазного давления.

Пульсометрия.

Определение уровня холестерина экспресс-методом.

Определение уровня глюкозы, возможен экспресс-метод.

Заключительный осмотр врача-терапевта.

Общий анализ крови.

Определение уровня гликированного гемоглобина в крови.

Определение уровня тиреотропного гормона.

Для женщин взятие мазка из шейки матки на цитологическое исследование.

Для женщин - маммография (для женщина младше 40 лет – УЗИ молочных желез).

Для мужчин после 45 лет - определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови.

Для пациентов 45 лет обоих полов — эзофагогастродуоденоскопия.

Для пациентов обоих полов в возрасте 40 лет и старше: исследование кала на скрытую кровь.

Флюорография.

*Если в течение последних 12 месяцев вы сдавали какие-либо из перечисленных анализов или проходили какие-либо из перечисленных обследований, их результаты могут быть включены в диспансеризацию.

ВАЖНО!

Дополнительные исследования для тех, кто перенес ковид

Для перенесших новую коронавирусную инфекцию предусмотрена углубленная диспансеризация. Она проводится не ранее чем через 60 календарных дней после выздоровления.

Проводится в два этапа:

1 этап: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, общий клинический анализ крови (развернутый), биохимический анализ крови (исследуются уровни холестерина, липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определяется активность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, исследуется уровень креатинина крови), определение концентрации Д-димера (в случае тяжелого и среднетяжелого течения болезни), рентген органов грудной клетки (если не делали ранее в течение года), прием у терапевта.

2 этап: эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей (по результатам исследования Д-димера).

Кстати, если вы перенесли COVID-19, но сведений об этом нет в государственных информационных системах, вы все равно можете пройти углубленную диспансеризацию. Для этого нужно письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя медицинской организации.