Актеры Театра им.Ермоловой пожаловались в Следственный комитет на администрацию Олега Меньшикова

Администрация Театра Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, решила сократить труппу «в связи с оптимизацией кадров в пандемию». Фото: Борис КУДРЯВОВ

10 марта Тверской суд восстановил на работе с компенсацией вынужденного прогула и морального вреда (20 тыс. руб) еще четверых актеров ермоловского театра, которых несколько месяцев назад уволила администрация театра. По суду восстановили Марию Бортник, Людмилу Шмелеву, Павла Галича (внука писателя Александра Галича), Александра Ковалёва. 20 января Тверской суд признал незаконным увольнение актрисы Елены Папановой и восстановил её на работе. Суммарно театр должен был ей выплатить около 130 тысяч рублей (зарплату за несколько месяцев плюс моральная компенсация).

Напомним, минувшим летом администрация Театра Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, решила сократить труппу «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Восемнадцать актеров, проработавших в театре не один десяток лет, попали под сокращение. Увольнения начались 30 сентября. Артисты сразу обратились в суд и подали иски на администрацию.

По суду восстановили на работе уже пятерых. 17 марта пройдут слушания ещё по пятерым актёрам. 6 апреля рассмотрят иски ещё троих. У всех уволенных есть шансы выиграть суд и восстановиться в театре.

Правда непонятно, что предпримет работодатель потом. Смирится и будет платить зарплату, не занимая в спектаклях, как было до скандала, или все-таки даст возможность людям нормально работать. Тут возможны варианты.

Актеры же надеются, что авторы сомнительной схемы увольнения понесут наказание.

- Мы направили письмо от профкома в Следственный комитет РФ Александру Бастрыкину. В этом письме отражены разные аспекты: и увольнения, и репертуарная политика театра, и то, как артистам незаконно снизили квалификацию… Следственному комитету Москвы поручили проверить изложенные факты, - рассказала нам член профкома театра актриса Елена Бурханова-Калинина. – В СК Москвы приняли нас хорошо и вселили надежду. Сейчас проходит проверка по изложенным фактам.