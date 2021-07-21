Скандал в Театре им. Ермоловой: актеры считают, Олег Меньшиков намеренно "выдавливает" их из театра и приглашает свои фаворитов

Актер Олег Меньшиков Фото: Борис КУДРЯВОВ

20 июля в московском Театре им. Ермоловой начался отпуск. А за неделю до этого руководство театра приняло решение о сокращении штата. Такой вот сюрприз перед отпуском. В начале лета новым директором стал симпатичный, молодой Сергей Кузоятов (бывший главный бухгалтер). До него эту должность занимал Олег Меньшиков, который теперь только худрук.

В телеграмм-каналах уже написали: в ермоловском театре увольняют 50 процентов труппы. На самом деле, конечно, меньше. Но от этого не легче. Пострадала старая «андреевская» гвардия - (экс-руководитель Театра им. Ермоловой Владимир Андреев уступил свое место Олегу Меньшикову). Ситуация действительно кажется несправедливой.

- Официального уведомления мы еще не получили. Но неделю назад письмо о сокращении штата «в связи со сложной экономической ситуацией» пришло в нашу профсоюзную организацию. Труппа у нас большая – 90 человек. В списке под сокращение - 22 фамилии, - на условиях анонимности рассказала нам одна из артисток из «черного списка». – Заслуженных, народных и возрастных (кому за 70 лет) не тронули, даже если они не играют. Под сокращение попали актеры, которые служат в театре по 30-40 лет и даже больше, которым осталось год или два до пенсии. Куда они теперь устроятся? Попал актер, у которого четверо детей. Он многодетный отец, о чем наша администрация скорее всего просто не знает. Так что ситуация не только несправедливая, но и не совсем законная…

- Дирекция мотивирует свое решение тем, что эти актеры не заняты в репертуаре.

- Но это не наша вина. По трудовому кодексу художественный руководитель обязан обеспечить штатных актеров работой. Работу не дают и теперь за это увольняют. Я не нарушаю дисциплину, не отказываюсь от ролей, не опаздываю на спектакли. Я хочу работать. Согласна даже на массовку. Несколько раз подходила к Олегу Евгеньевичу (Меньшикову), просила занять меня в спектаклях.

- И что же ответил вам Олег Евгеньевич, ваш худрук?

- Он говорит: к сожалению, это не от него зависит… Мол, режиссеры сами выбирают себе артистов в спектакли. Но это отговорка. Он как художественный руководитель может потребовать от приглашенных режиссеров, чтобы те работали с труппой.

У нас больше половины артистов, которые заняты и играют в спектаклях, - это приглашенные Олегом Евгеньевичем. Ладно бы они были звездами. В основном - никому не известная молодежь. Получается, что штатные сидят без работы на голом окладе - 20-30 тысяч рублей. А в спектаклях играют люди, работающие по срочным договорам. И ставка у них гораздо больше, чем у нас. Это к вопросу о «сложной экономической ситуации», на которую ссылается руководство.

Наш профсоюз уже написал ответное письмо в дирекцию, что возражает против сокращения штата.

- На вашей памяти хоть раз театральный профком кому-то помог в подобной ситуации?

- На моей памяти не было таких массовых увольнений актеров. Когда к нам пришел Олег Евгеньевич, он постепенно сокращал старый репертуар, заменял его новыми спектаклями и новыми артистами. Актеры, которые были заняты в старых спектаклях, просто выдавливались из театра. Им намеренно не давали работу.

- Вы будете бороться через суд?

- Во всяком случае сдаваться не собираемся. Мы соберем пресс-конференцию, расскажем, что происходило в театре за эти девять лет, что им руководит Олег Меньшиков.

- Обновление труппы и репертуара все-таки должно происходить. Недавно в Сети обсуждали вдову Николая Караченцова, актрису Людмилу Поргину, которая уже много лет не играет на сцене «Ленкома», но продолжает каждый месяц получать там зарплату - 50 тысяч рублей. Потому что она – штатная артистка этого театра. Но за что платить, если она не работает? Государственный театр не богадельня для невостребованных актеров...

- Актерская профессия такая, что мы не можем сами дать себе работу, назначить себя на роль… Меня сокращают из-за того, что я не занята в спектаклях. Так займите меня!