«Мы знаем, как управлять кораблем»: Потанин рассказал о том, как будет работать «Норникель»

Президент, председатель правления ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

12 марта на телеканале РБК вышло интервью президента «Норникеля» Владимира Потанина, которое он дал в московском офисе компании. Бизнесмен изложил свою стратегию развития экономики России в условиях санкционной войны. «Хлопанье дверью и обиды в этих условиях ни к чему, - отметил легендарный предприниматель. – Задача - закрепиться на рынках, а не уйти с них». Чего это будет стоить? Приводим самые яркие цитаты из интервью Владимира Потанина.

«НАША ЗАДАЧА – СБИТЬ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС И РОСТ ЦЕН»

«Компания «Норникель» сейчас, прежде всего, занимается тем, чтобы сохранить место на рынке, чтобы обеспечить стабильные поставки для потребителей: во-первых, сохранить свою репутацию как надежного поставщика, а во-вторых, сохраниться как компания, которая способна обеспечить непрерывное производство, выплату заработной платы, социальные обязательства. Поэтому сейчас больше идет речь об антикризисном управлении, позволяющем, с одной стороны, закрепить те позиции, которые есть, но возможно, воспользоваться тем, чтобы даже в чем-то и усилить свои позиции на рынке.

…Например, в связи с закрытием неба ряда стран, сложности возникли с поставкой палладия, который в основном поставляется воздушным транспортом. Мы смогли наладить поставки по альтернативным каналам, потому что наша задача – это максимально сбить ажиотажный спрос и резкие скачки цен, потому что они потребителям не нравятся… Наша задача – наших потребителей снабжать стабильным образом. Возникают также логистические проблемы в связи с отказом ряда европейских портов обрабатывать наши грузы. Такого рода проблемы возникают, но они пока не носят критический характер, и поэтому план «В», как принято говорить, то есть переориентацию от наших традиционных рынков на какие-то другие, мы пока не рассматриваем, хотя, естественно, такой план у нас есть.

Но, еще раз повторюсь, наша первичная задача – это укрепиться на тех рынках, на которых мы находимся, а не уйти с них. И в частности, для этого мы предпринимаем такие меры, как сглаживание для наших потребителей резких скачков цен на никель. То есть мы предлагаем долгосрочные контракты, которые предусматривают более мягкое изменение цены, не следующее непосредственно за биржевой ценой с резкими изменениями – некоторый аналог поставок газа в Европу, когда по стабильным ценам потребителям выгоднее получать продукцию в долгосрочной перспективе, чем пытаться играть на спотовой цене. И даже если это не максимизирует прибыль в моменте, зато это создает более стабильные долгосрочные перспективы… Такого рода действия встречают в основном понимание. У нас почти нет отказов от контрактов, и при всей внешней риторике недоброжелательной, тем не менее, товар наш по-прежнему пользуется спросом».

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«ВАЖНО СОХРАНЯТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ ПРОЦЕССОМ»

«В бизнесе часто так бывает, что не так страшны финансовые потери или какие-то тактические отступления, важно сохранять управляемость процессом. Если наша реакция на окружающие события будет оперативной и адекватной, то есть мы будем сохранять управление нашим собственным плаванием, нашей собственной навигацией, тогда мы будем успешны в конкурентной борьбе… Мы понимаем, как мы будем управлять нашим кораблем в этой штормовой ситуации».

«СТАРАЕМСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНИЦИАТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА»

«Мы стараемся поддержать инициативы Правительства по защите потребительского рынка в той части, которая нас касается. В частности, в Норильске мы индексировали на 20% заработную плату. По итогам этого квартала будем рассматривать, возможно, еще дальнейшие меры по дополнительным доходам для наших работников. И в Норильске у нас существует корпоративная сеть магазинов «Подсолнух», в которых мы на корзину из 30 социально значимых товаров и продуктов держим цены. Мы вносим свой вклад в стабилизацию социальной ситуации в регионах пребывания».

...В кризисные периоды Правительство больше поддерживает наименее социально защищенные слои населения, наиболее уязвимые бизнесы и делает это достаточно оперативно».

«СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ АНТИБИОТИК С ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ»

«Что касается вопроса о 80%-ной продаже валютной выручки, других валютных ограничениях, здесь все очень просто. Любые ограничения приводят к ажиотажному спросу и подталкивают курс – в данному случае доллара против рубля… Центральный Банк наверняка будет их держать до тех пор, пока не стабилизируется ситуация на валютном рынке. Но чем быстрее эти ограничения сможет ЦБ отменить, тем это лучше будет для экономики.

То же самое касается высокой процентной ставки. То есть тоже мотивы ее введения понятны, ограничение инфляции. Инфляция – это такая болезнь, которую нужно лечить сильнодействующими лекарствами. И повышение процентной ставки, особенно такое драматичное повышение – это очень сильнодействующий антибиотик с побочными эффектами. Поэтому опять же: чем быстрее мы сможем от этого отказаться и вернуться к таким ставкам, которые могли бы позволять кредитоваться предприятиям, особенно тем, у кого нет доступа к дешевым ресурсам и к рынку капитала, тем легче будет нашей экономике переживать тот неизбежный спад, с которым она столкнется в этом году по результатам санкций».

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«Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ЭКСПРОПРИАЦИИ»

«Я не то чтобы очень сильно возражал против национализации. Я категорически против конфискации и экспроприации. Когда я говорю, что я не выступаю за национализацию, а говорю, что не надо национализацию, потому что это фактически получается, что мы свои государственные деньги тратим на покупку долей в иностранных компаниях. В этом нет необходимости, это можно сделать за частные деньги в случае, если иностранные компании решат свои активы продавать.

…И если в этом диалоге инвесторы занимают конструктивную позицию, направленную на сохранение бизнеса, то мы должны идти всячески навстречу. Условно говоря, закрыть глаза на их эмоциональные решения. Но если они хотят уйти, то опять же, в диалоге с ними можно произвести процедуру цивилизованной покупки этих активов по справедливой цене, по согласованным с ними условиям, чтобы они потом не вредили тем новым акционерам, которые купят эти предприятия. Но если предприятия подводятся к умышленному банкротству, то наступает уже совсем другая система отношений. Ведь что для российских, что для иностранных компаний, закон одинаков.

У нас есть определённый запас по времени, когда мы можем и сами подумать над тем, как нам поступить, и дать возможность подумать нашим партнерам, как они дальше будут жить. Неслучайно премьер нашего Правительства Мишустин формулирует и акцентирует внимание на временном уходе этих компаний с российского рынка. То есть мы оставляем этим компаниям дверь открытой».

САНКЦИИ НЕ ИМЕЮТ ПРЕДЕЛОВ

«Санкции – это такой ящик Пандоры, который, когда он открывается, там уже пределов никаких нет. Да, могут быть и более жесткие санкции.

Возможна (всемирная глобальная рецессия – «КП»), и более того, она весьма вероятна. Действия, которые предпринимают страны, санкционируя Россию, предпринимаются в отрыве от интересов экономики этих стран, и поэтому, конечно, это обратно ударит по ним.

…Это будет зависеть от той глубины кризиса, в которую мы войдем (в ответ на вопрос «Сколько лет России понадобится, чтобы выкарабкаться из этого?»). Чем быстрее эта ситуация разрешится, чем быстрее можно будет возобновить нормальный диалог с партнёрами, тем мягче будут последствия для нашей страны».

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