Застреливший оператора фильма «Ржавчина» Алек Болдуин подал в суд на продюсеров картины. Актер считает, что виноваты они

Актер Алек Болдуин. Фото: кадр из фильма

Продолжается расследование мутного преступления, совершенного в октябре прошлого года на съемках фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином в главной роли. Актер, как и предполагал сценарий, прицелился в объектив камеры из раритетного пистолета Colt 45-го калибра, который оказался заряженным, и выстрелил. Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс, режиссер Джоэл Соус тоже был ранен, но выжил.

После этого актера начало бросать из образа в образ: поначалу он разыгрывал смертельные муки совести, затем изгойство, после мегасострадание (обещал помогать семье), а потом дал интервью каналу ABC, в котором заявил, что и вовсе не понимает, как случился выстрел.

- По сценарию курок не должен был быть нажат. Как так вышло? - спросил ведущий артиста.

- Я не нажимал на курок, - ничтоже сумняшеся ответил Болдуин.

- Значит, вы никогда не нажимали на курок?

- Нет, нет, нет. Я бы никогда ни на кого не направил пистолет и не нажал бы на курок.

Разумеется, такая смена стратегии не очень обрадовала семью Галины Хатчинс. И они подали иск к актеру, лишившему их родного человека. В середине февраля муж убитой подал иск против Болдуина, кинокомпании Rust Movie Productions LLC, 3rd Shift Media, Thomasville Pictures и продюсеров фильма «Ржавчина». Кроме того, иск подан к первому помощнику режиссера Дэвиду Холлу, оружейнику Ханне Гутьеррес Рид, мастеру реквизита Саре Закри и поставщику оружия Сету Кенни из PDQ Arm & Prop.

То есть примерно ко всем, кто был на площадке.

Съемочная группа фильма "Ржавчина" Фото: Instagram.com

Ну что ж, иски в США — дело привычное. Не отказал себе в этом «развлечении» и сам Алек. Только вот на кого ему было подавать в суд? На погибшую — странно. Решил на коллег. В том числе тех, кто усиленно отбивал его от следствия в первые дни расследования. Ведь Болдуина собирались арестовать по горячим следам. И тогда, возможно, все пошло бы по другому сценарию.

Но адвокаты, видимо, посоветовали Алеку судиться. Ведь впереди его ждут как минимум крупные выплаты пострадавшим. В итоге актер отнес иск в Арбитражный суд против продюсеров фильма «Ржавчина». Защита Болдуина настаивает на его невиновности, потому что за оружие отвечал не он. И поэтому артист знать не мог, есть пуля в револьвере или нет.

Плевать на нравственную и этическую сторону вопроса, когда речь идет о тюрьме, карьере и деньгах. Голливудский актер трясет договором, в котором указано, что он не несет финансовой ответственности за судебные издержки и претензии, возникающие в связи со смертью.

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