Алек Болдуин выступил за продолжение съемок «Ржавчины» после смерти оператора

Алек Болдуин Фото: REUTERS

Коллектив вестерна «Ржавчина», в ходе съемок которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора, выступили за продолжение съемок.

- Во время съемок «Ржавчины» наш график работы и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям, — говорится в письме, опубликованном на странице Болдуина в Instagram.

По их мнению, критика съемок лишь отвлекает внимание от необходимости модернизировать устаревшую технику безопасности и обращения с оружием во время производства кино.

Напомним, 63-летний Алек Болдуин в октябре случайно застрелил 42-летнюю Галину Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина». Галина работала оператором, Болдуин – продюсер проекта и исполнитель главной роли. Пистолет, который использовали в качестве реквизита, оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. Во время съемки эпизода Болдуин выстрелил, смертельно ранив оператора Галину Хатчинс. Также осколки задели режиссера Джоэл Соуса, у которого оказалась повреждена ключица.