У красавицы-жены известного певца поражение мозга

Джастин и Хейли Бибер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страшные новости пришли из-за океана. В Америке модель Хейли Бибер госпитализирована с тяжелым поражением мозга. Красавица-жена певца Джастина Бибера перенесла симптомы, похожие на инсульт.

Хейли Бибер, по информации TMZ, пострадала от осложнений коронавируса. Жену певца Джастина Бибера госпитализировали в больницу Палм-Спрингс с симптомами упадка сил, нарушения речи и невозможности двигаться. Позже врачи диагностировали у красавицы поражение мозга.

"Я сидела за завтраком с мужем, когда у меня начались симптомы, похожие на инсульт, и меня отвезли в больницу. Они обнаружили, что у меня в мозгу образовался тромб, что вызвало нехватку кислорода", - рассказала Хейли.

По ее словам, она сильно перепугалась. "Это определенно был один из самых ужасных моментов, которые я когда-либо пережила. Я так признательна и благодарна всем замечательным врачам и медсестрам, которые заботились обо мне! Спасибо всем, кто переживал за меня", - сообщила 25-летняя Хейли.

Врачи провели серию тестов и пытаются выяснить, связаны ли симптомы с COVID-19. Муж модели переболел коронавирусом несколько недель назад. Джастину пришлось отложить свой концерт в Вегасе.

Несколько лет назад артист объявил, что серьезно болен. У него нашли болезнь Лайма, а также серьезный случай хронического мононуклеоза. Все это пагубно сказалось на его коже, работе мозга, эмоциональном состоянии. К слову, от болезни Лайма страдают модель Белла Хадид и певица Аврил Лавин. Вокалистка несколько лет провела дома, находясь, по ее словам, на грани жизни и смерти.