"Это по-настоящему тяжелое время": у Джастина Бибера нашли смертельно опасную болезнь

Джастин Бибер подтвердил, что серьезно болен. У него нашли болезнь Лайма, а также серьезный случай хронического мононуклеоза.

"В последнее время многие только и говорили, мол, Джастин Бибер отстойно выглядит, сидит на запрещенных веществах и тому подобное. Да знали бы вы, что все гораздо хуже. У меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Помимо этого у меня серьезный случай хронического мононуклеоза. Все это пагубно сказалось на моей коже, работе мозга, эмоциональном состоянии, да и вообще я неважно себя чувствую", - поведал Джастин Бибер в блоге.

Певец заявил, что последние два года ему было очень плохо. "Это по-настоящему тяжелое время. Я жив благодаря правильному лечению от этой пока еще неизлечимой болезни", - отметил артист.

justinbieber Джастин Бибер сделал важное заявление о своей болезни

По его словам, он понимает всю смертельную опасность своего недуга. "Но сейчас мне гораздо лучше, поэтому я могу снова выступать", - резюмировал исполнитель.

Переносчиками болезни Лайма являются клещи. Бактерии попадают в организм человека при укусе инфицированными иксодовыми клещами. Основные симптомы - жар, головные боли, усталость и кожная сыпь, так называемую мигрирующую эритему. При генетической предрасположенности патологический процесс затрагивает суставы, сердце, нервную систему и пагубно сказывается на зрении. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью.

К слову, от болезни Лайма страдают модель Белла Хадид и певица Аврил Лавин. Вокалистка несколько лет провела дома, находясь, по ее словам, на грани жизни и смерти.

Что касается инфекционного мононуклеоза, то это острое вирусное заболевание характеризуется поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови. Источником инфекции является больной человек. Болезнь передается воздушно-капельным путем, чаще всего со слюной. Поэтому данное заболевание называют "поцелуйная болезнь". Чаще всего болезни подвержены подростки.