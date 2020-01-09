2020-01-09T03:14:36+03:00
Звезды

"Это по-настоящему тяжелое время": у Джастина Бибера нашли смертельно опасную болезнь

Певец набрался мужества и объявил об этом поклонникам
Ольга ЛИБГАРДТ
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У Джастина Бибера нашли смертельно опасную болезньУ Джастина Бибера нашли смертельно опасную болезньФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Джастин Бибер подтвердил, что серьезно болен. У него нашли болезнь Лайма, а также серьезный случай хронического мононуклеоза.

"В последнее время многие только и говорили, мол, Джастин Бибер отстойно выглядит, сидит на запрещенных веществах и тому подобное. Да знали бы вы, что все гораздо хуже. У меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Помимо этого у меня серьезный случай хронического мононуклеоза. Все это пагубно сказалось на моей коже, работе мозга, эмоциональном состоянии, да и вообще я неважно себя чувствую", - поведал Джастин Бибер в блоге.

Певец заявил, что последние два года ему было очень плохо. "Это по-настоящему тяжелое время. Я жив благодаря правильному лечению от этой пока еще неизлечимой болезни", - отметил артист.

justinbieberjustinbieber
Джастин Бибер сделал важное заявление о своей болезни
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По его словам, он понимает всю смертельную опасность своего недуга. "Но сейчас мне гораздо лучше, поэтому я могу снова выступать", - резюмировал исполнитель.

Переносчиками болезни Лайма являются клещи. Бактерии попадают в организм человека при укусе инфицированными иксодовыми клещами. Основные симптомы - жар, головные боли, усталость и кожная сыпь, так называемую мигрирующую эритему. При генетической предрасположенности патологический процесс затрагивает суставы, сердце, нервную систему и пагубно сказывается на зрении. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью.

К слову, от болезни Лайма страдают модель Белла Хадид и певица Аврил Лавин. Вокалистка несколько лет провела дома, находясь, по ее словам, на грани жизни и смерти.

Что касается инфекционного мононуклеоза, то это острое вирусное заболевание характеризуется поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови. Источником инфекции является больной человек. Болезнь передается воздушно-капельным путем, чаще всего со слюной. Поэтому данное заболевание называют "поцелуйная болезнь". Чаще всего болезни подвержены подростки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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