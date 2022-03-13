Военная спецоперация на Украине 13 марта 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

Объявленная президентом России Владимиром Путиным военная спецоперация продолжается уже 18 сутки. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 марта 2022 года.

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не намерен вмешиваться в ситуацию на Украине военным путем. В то же время глава евродипломатии подчеркнул необходимость оказать поддержку Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова заплатить за нужные стране противоракетные системы. Кроме того, украинский лидер отметил, что в российско-украинских переговорах достигнут определенный прогресс.

В Минобороны России рассказали о сотнях тысяч людей, которых националисты не выпускают из Мариуполя. При этом отмечается, что ,12 марта с 10.00 Россия предоставила гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях.

Правительство России распределило по регионам 96 тысяч беженцев из Донбасса