Изменившаяся до неузнаваемости Лайма Вайкуле сделала новое лицо

Певица стала совершенно неузнаваема Фото: Instagram

Лайма Вайкуле, кажется, давно открыла для себя секрет вечной молодости. Иначе как объяснить тот факт, что 67-летняя певица выглядит максимум на 40. Однако специалисты не спешат верить в чудеса.

Не так давно поклонники Лаймы Вайкуле были поражены внешним видом артистки. По мнению публики, певица стала совершенно неузнаваема. У женщины идеально гладкое лицо, а от фигуры - глаз не отвести. Исполнительницу хитов "Вернисаж" и "Скрипач на крыше" узнали только по голосу.

Лайма, которой в конце марта исполнится 68 лет, уверяет, что никогда в жизни не ложилась под нож пластического хирурга. Однако Олег Баниж так не считает.

Специалист не сомневается, что над лицом звезды эстрады хорошо поработали американские пластические хирурги. Как заявил врач в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ, обращается к ним Вайкуле не в первый раз.

"Я знаю, что Лайма оперировалась предпоследний раз в Америке. Думаю, наверное, и в этот раз тоже", - раскрыл секреты звезды эксперт.

По его словам, в Америке такая операция стоит бешеных денег: "Соответствует хорошей квартире в центре Москвы".

Лайме сделали полный фейслифтинг. "Липосакция зоны подбородка, выполнены круговая подтяжка, поднятие скуловой зоны, блефаропластика. Думаю, что и верхняя, и нижняя, височный лифтинг. У нее изменились глазки, стали чуть-чуть лисьи", - добавил Баниж.