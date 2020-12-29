В преддверии Нового года Лайма Вайкуле сильно удивила поклонников. 66-летняя исполнительница настолько изменилась внешне, что публика ее просто не узнала.Лайма Вайкуле записала видео с поздравлением. Она предстала в кадре на фоне празднично украшенной елки у своего дома. \\"Надеюсь, что год этого белого бычка будет намного лучше. Я вам желаю, чтобы все исполнилось, о чем вы мечтаете\\", - обратилась певица к публике.Вот только в ответ получила от фанатов критические замечания по поводу своего вида. Фолловеры шокированы, пишут, что артистка перестала быть похожа на себя, а \\"узнать ее теперь можно только по голосу\\". Кто-то посчитал, что вокалистка стала выглядеть копией Ирины Аллегровой. Кто-то сравнил кумира с Людмилой Максаковой. \\"Боже мой, я не узнала\\", \\"Вообще не узнать, ничего не осталось от той Лаймы\\", \\"Ужас, все стали на одно лицо\\", \\"Зачем так себя менять\\", - удивляются фолловеры.Стоит отметить, что Вайкуле не первый раз сталкивается с обвинениями в том, что она сама на себя не похожа. Буквально год назад появлялись слухи о том, что певица пользуется услугами хирурга своей подруги Аллы Пугачевой, поэтому стала на нее очень похожа.Потом Лайму стали путать с дочкой Примадонны Кристиной Орбакайте. Теперь же сравнивают с \\"шальной императрицей\\" и оперной примой.Меж тем, певица не подтверждает предположения о пластических операциях. В одном из интервью она говорила, что полностью исключила для себя ботокс. Исполнительница призналась, что делала \\"уколы красоты\\" лишь однажды и была недовольна эффектом.